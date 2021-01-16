Українська тенісистка Костюк була в «ковідному» літаку, який летів у Австралію

Тепер Марта змушена відбувати 14-денний карантин

Стало відомо про виявлення зараженого коронавірусом ще на одному чартерному рейсі, яким тенісисти летіли в Австралію. Як повідомляє в своєму Twitter журналіст Тумайні Карайол, жорсткий карантин буде введений для тенісистів, які добиралися до Мельбурна з Абу-Дабі (ОАЕ).

За інформацією різних ЗМІ, на його борту знаходилося велике число представниць WTA-туру. Серед них - Марта Костюк (Україна), Б’янка Андреєску (Канада), Анжелік Кербер (Німеччина), Белінда Бенчіч (Швейцарія) і Свєтлана Кузнєцова (Росія).

Позитивний результат на коронавірус дав тест одного з пасажирів літака. Повідомляється, що це не тенісист. На борту літака перебувало 23 гравці. Всі вони будуть поміщені на 14-денний карантин без поблажок, які були надані гравцям (дозвіл залишати готельні номери на п'ять годин на добу для тренувань).

Нагадаємо, що 8 лютого в Мельбурні стартує перший у році турнір із серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії. У жіночому одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Марта Костюк, у чоловічому – Сергій Стаховський.

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