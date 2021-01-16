Українка, яка поборола коронавірус, розповіла про боротьбу з хворобою

«Я 23 дні була без свідомості» – пацієнтка

У Вінницькій області коронавірусом перехворіла відомий педагог Ніна Лашина. Жінці 61 рік і у неї цукровий діабет. Вона захворіла ще під час виборів восени та провела в реанімації понад місяць, тяжко хворів і її син.

За словами українки, її «витягли медики Вінницької міської лікарні № 1, а повернули до життя фахівці «чорнобильського диспансеру». Про це вона розповіла виданню «33 канал».

Спочатку хвороби, коли піднялася температура, Ніна викликала швидку допомогу, адже розуміла, що з її діабетом жартувати не можна, але медики її послухали і не забрали в лікарню. Потім вона звернулася до свого сімейного лікаря. Той направив жінку на госпіталізацію.

«Поклали в терапію першої міської лікарні. Але там я була недовго, тому що піднявся цукор до 31,9 і я впала в кому... 23 дні була без свідомості, у цьому світі мене тримали апарати, до яких була підключена. Ніхто не давав ніяких прогнозів. Сини чергували в лікарні тільки запитували санітарів, які виносили чорні мішки, чи не Лашина це... Я була однією з найважчих пацієнток. З мого приводу збиралася колегія Академії медичних наук України, консультувала професор Лариса Мороз», – розповіла вона.

Ніна Лашина провела в реанімації понад місяць

Завдяки лікарям Ніну поставили на ноги. Вона дуже вдячна медикам, адже вони подарували їй життя.

«Тому що на 24-й день коми нарешті прийшла в себе. Коли відкрила очі, побачила над собою лікаря, який контролював роботу апаратів. Він мені посміхнувся, і я відчула себе живою. Потім мене перевели в іншу реанімаційну палату, де були легкі хворі. Але я і далі не обходилася без кисню. Спасибі сусідкам по палаті, які мені допомагали сідати, вставати на ноги. Ще два тижні лікарі заново запускали роботу моїх нирок і печінки», – розповіла Лашина.

За час перебування в реанімації у жінки буквально вросла медична маска в обличчя. Вона практично нічого не їла і схудла на 30 кілограмів за весь час хвороби.

«За 46 днів маска вросла мені в обличчя. Змащувала мазями, щоб розм’якла шкіра і я могла витягнути залишки маски, які врізалися в перенісся. Ходити самостійно не могла. Сини мене вивезли на візку. Діти принесли джинси, але коли я вставала з каталки, вони з мене злетіли і я на вулиці залишилася в одному памперсі. За час хвороби втратила 30 кілограмів», – розповіла українка.

Зараз Ніна зовсім по-іншому дивиться на життя, вона була на волосок від смерті. Вона просить всіх українців берегтися, дотримуватися дистанції і носити маску там, де це необхідно.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 7729 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2083 особи.

Померли від ускладнень хвороби 144 людини.

Минулої доби одужало 9792 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 48700 (зокрема методом ПЛР – 29363, методом ІФА – 19337).