Італійські фермери відродили давній сорт томатів, який має дуже ефектний вигляд

Сорт почали вирощувати 150 років тому, але потім про цього забули

Група фермерів біля італійського міста Парма об’єдналися для відродження місцевого сорту томатів Річчо ді. За органічною технологією вони вирощують величезні ребристі тонкошкірі томати вагою в 1,2 кг кожен. Про це повідомляє freshplaza.

Кілограм таких коштує 3,8 євро.

«Цього року ми вирощуємо близько 14 тис. рослин, використовуючи методи органічного землеробства. Погода нам допомогла, і помідори здорові, з високим значенням Брикс та насиченим червоним кольором. Вони продаються на ринку приблизно за 3,80 євро за кілограм», – сказав Габріеле Колла, президент асоціації.

Рослини вирощують з опорами, і кожна рослина дає 2-3 помідори, які можуть досягати 1,2 кг кожен. Томат призначений для споживання у свіжому вигляді та для переробки на соус.

Цей сорт томатів почали вирощувати біля Парми 150 років тому. Але у 1950-их роках він втратив популярність, найімовірніше, через тонку шкірку, яка робила плоди чутливими до збирання, транспортування та зберігання. У 2017 році сорт розпочав своє друге життя.

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