Вчені з’ясували зріст італійського художника Мікеланджело

Це вдалося зробити завдяки аналізу взуття митця

Вченим вдалося з’ясувати, який насправді був ріст у відомого італійського художника Мікеланджело Буонарроті. Про це повідомляє Live Science.

Художник, який творив в епоху Відродження, насправді був зовсім невисокого росту. До такого висновку дійшли вчені, провівши аналіз взуття митця.

У будинку Мікеланджело були знайдені пара шкіряних туфель, які, ймовірно, належали йому. Італійські дослідники детально проаналізували знайдене взуття і виявили, що художник хоч і був гігантом у світі мистецтва, але в житті він був невисоким. Його ріст сягав приблизно 5 футів та 2 дюйма або 1,6 метра.

Вчені кажуть, що по сьогоднішнім міркам такий ріст є дещо замалим, але в той час, коли жив Мікеланджело, це не було чимось незвичайним.

Хоча всі знайдені туфлі носила одна і та ж людина, існує припущення, що взуття може належати й іншому чоловіку.

До слова, старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій.

Нагадаємо, картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди», яку викрали влітку 2008 року з Одеського музею західного і східного мистецтва і повернули в Україну в 2010-му, як і раніше, лежить в столичному інституті і руйнується.

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