Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал

На місці загибелі Пригожина встановили прапор на палиці

«Вагнерівці» залишили на «меморіалі» свої логотипи й георгіївські стрічки

На місці авіакатастрофи літака Embraer Legacy, у якій загинули засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин і командир найманців Дмитро Уткін, спорудили саморобний «меморіал». Там на палиці встановили прапор «вагнерівців».

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Також на місці падіння бізнес-джету склали купу каміння, на яку поклали квіти. Відповідне відео з'явилося в російських Telegram-каналах.

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Крім того, «вагнерівці» залишили на «меморіалі» свої логотипи й георгіївські стрічки.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Пізніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.

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До слова сьогодні, 31 серпня, у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який нібито загинув разом із Євгеном Пригожиним. Він вважався правою рукою ватажка найманців. Про це передають росЗМІ.Зазначається, що зранку біля кладовища в Митищах чергували співробітники поліції, а машини оглядали із собаками. Час прощання з терористом тримали у таємниці.