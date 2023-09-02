Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
На місці загибелі Пригожина встановили прапор на палиці
фото: скріншот із відео

«Вагнерівці» залишили на «меморіалі» свої логотипи й георгіївські стрічки

На місці авіакатастрофи літака Embraer Legacy, у якій загинули засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин і командир найманців Дмитро Уткін, спорудили саморобний «меморіал». Там на палиці встановили прапор «вагнерівців». 

Також на місці падіння бізнес-джету склали купу каміння, на яку поклали квіти. Відповідне відео з'явилося в російських Telegram-каналах.

Крім того, «вагнерівці» залишили на «меморіалі» свої логотипи й георгіївські стрічки.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Пізніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина. 

До слова сьогодні, 31 серпня, у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який нібито загинув разом із Євгеном Пригожиним. Він вважався правою рукою ватажка найманців. Про це передають росЗМІ.Зазначається, що зранку біля кладовища в Митищах чергували співробітники поліції, а машини оглядали із собаками. Час прощання з терористом тримали у таємниці.

Читайте також: «Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина

 

Теги: бізнес прапор квіти відео Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин вилетів до Москви, аби вирішити проблеми з Міноборони
Загибель Пригожина: ЗМІ дізналися, які Міноборони виманило його з Африки до Росії
Сьогодні, 15:49
Терориста Пригожина поховали на Порохівському цвинтарі
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
31 серпня, 17:08
У Підмосков'ї поховали «праву руку» Пригожина (відео)
У Підмосков'ї поховали «праву руку» Пригожина (відео)
31 серпня, 12:22

Соціум

Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
Експосол США в Росії розкрив найбільший страх Путіна
Експосол США в Росії розкрив найбільший страх Путіна
У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини (відео)
У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини (відео)
Лію Ахеджакову через український прапор звинуватили у дискредитації російської армії
Лію Ахеджакову через український прапор звинуватили у дискредитації російської армії
Загибель Пригожина: ЗМІ дізналися, які Міноборони виманило його з Африки до Росії
Загибель Пригожина: ЗМІ дізналися, які Міноборони виманило його з Африки до Росії
Чий вертоліт перетнув білоруський кордон? «Гаюн» розкрив нюанс
Чий вертоліт перетнув білоруський кордон? «Гаюн» розкрив нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
9343
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
8256
На Путіна має вплив лише одна людина
7299
У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину з України
5991
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка
4425
Жителі Южноукраїнська оберуть нову назву міста: пропонуються три варіанти

Новини

Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Сьогодні, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Сьогодні, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Сьогодні, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту