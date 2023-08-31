У Підмосков'ї поховали «праву руку» Пригожина (відео)
Час прощання з Дмитром Уткіним тримали у таємниці
Сьогодні, 31 серпня, у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який нібито загинув разом із Євгеном Пригожиним. Він вважався правою рукою ватажка найманців. Про це передають росЗМІ.
Зазначається, що зранку біля кладовища в Митищах чергували співробітники поліції, а машини оглядали із собаками. Час прощання з терористом тримали у таємниці.
Додамо, що сьогодні у мережі з’явилося інтригуюче відео Пригожина, у якому він заявив, що живий та здоровий.
Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.
Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.
Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.
Коментарі — 0