У Підмосков'ї поховали «праву руку» Пригожина (відео)

Час прощання з Дмитром Уткіним тримали у таємниці

Сьогодні, 31 серпня, у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який нібито загинув разом із Євгеном Пригожиним. Він вважався правою рукою ватажка найманців. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що зранку біля кладовища в Митищах чергували співробітники поліції, а машини оглядали із собаками. Час прощання з терористом тримали у таємниці.

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Дмитро Уткін – підполковник запасу, до 2013 року – командир дислокованого у Печорах Псковської області 700 окремого загону спецпідрозділу 2 окремої бригади Головного розвідувального управління міноборони РФ. Після звільнення в запас працював у Moran Security Group, приватній компанії, що спеціалізується на охороні морських суден у піратонебезпечних районах. У 2013 році вирушив до Сирії захищати Башара Асада. З 2014 року – один з ватажків ПВК «Вагнер».

Додамо, що сьогодні у мережі з’явилося інтригуюче відео Пригожина, у якому він заявив, що живий та здоровий.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.