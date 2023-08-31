«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
Смерть очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина оповита таємницями
Загиблого в авіакатастрофі ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина поховали на Порохівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Але журналісти виявились дуже уважними до «таємних знаків», залишених на його могилі. Згідно з публікацією «Московського комсомольця», вони відкрили нові деталі біографії Пригожина.
Наприклад, один із дев'яти похоронних вінків на могилі Пригожина явно принесли його близькі. На ньому журналісти побачили напис: «Таточко, ми тебе дуже любимо. Поля, Паша, Ніка». Але відомо, що Пригожин мав двох дітей – Павла та Поліну. Про Ніку немає жодної інформації.
Ще один вінок став приводом дізнатися про онуків загиблого Пригожина. Виявилося, що їх у нього двоє Євген і Славік.
На могилі загиблого голови ПВК «Вагнер» також виявили вірш Йосипа Бродського «Натюрморт», поміщений у гарну рамку. У уривку цього твору є рядок: «Тобто, мертвий чи живий?» Його поет написав на початку сімдесятих після перебування у Ленінградській обласній лікарні – у Бродського підозрювали злоякісну пухлину. Вірш присвячений грані життя і смерті. Журналісти витлумачили це як натяк на те, що в історії із загибеллю Пригожина в аварії літака все може бути зовсім неоднозначним.
Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
Пізніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.
До слова сьогодні, 31 серпня, у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який нібито загинув разом із Євгеном Пригожиним. Він вважався правою рукою ватажка найманців. Про це передають росЗМІ.Зазначається, що зранку біля кладовища в Митищах чергували співробітники поліції, а машини оглядали із собаками. Час прощання з терористом тримали у таємниці.
Коментарі — 0