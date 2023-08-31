«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
На відео Пригожин повідомляє, що зйомка ведеться у вихідні у другій половині серпня
У мережі з’явилося відео з нібито загиблим очільником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, на якому він стверджує, що перебуває зараз в Африці. Відео опублікував канал Grey Zone, пов’язаний із «Групою Вагнера».
У той же час метадані відео затерті, а дата зйомки невідома.
На новому відео Пригожин повідомляє, що зйомка ведеться у вихідні у другій половині серпня, з ним усе гаразд і він живий-здоровий.
«Для тих, хто обговорює, живий я чи ні, як у мене справи… Зараз вихідні, друга половина серпня 2023 року. Знаходжусь в Африці. Тому любителі обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітків чи ще чогось… Власне, все гаразд», – каже він.
Засновник «Вагнера» може мати на увазі вихідні 19-20 серпня. При цьому 21 серпня з'явилося відео, на якому Пригожин також в Африці, причому це була чи не перша його публічна поява після червневого заколоту.
Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.
Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.
Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.
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