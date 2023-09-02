Загибель Пригожина: ЗМІ дізналися, які Міноборони виманило його з Африки до Росії

Логістика структур «Вагнера» в Африці опинилася під загрозою

Ватажок приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин за кілька тижнів до свої загибелі в авіакатастрофі зіткнувся з тиском з боку Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, яке близьке до Кремля.

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Співрозмовник агентства розповів, що структурам «Вагнера» заборонили використовувати для перельотів військові літаки Міноборони. Згодом закрили для них авіабазу Хмеймім в Сирії, де «вагнерівці» з'явилися ще 2015-го – до офіційного введення російських військ.

Так логістика структур «Вагнера» опинилася під загрозою. Bloomberg пише, що саме це змусило Пригожина відправитися з Африки до Росії.

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Неназване джерело розповіло, що Пригожин вилетів до Москви, аби вирішити проблеми з Міноборони. Втім, 23 серпня його бізнес-джет зазнав катастрофи над Твер'ю – за 50 км від резиденції президента-диктатора РФ Володимира Путіна на Валдаї.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Пізніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.

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До слова сьогодні, 31 серпня, у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який нібито загинув разом із Євгеном Пригожиним. Він вважався правою рукою ватажка найманців. Про це передають росЗМІ.Зазначається, що зранку біля кладовища в Митищах чергували співробітники поліції, а машини оглядали із собаками. Час прощання з терористом тримали у таємниці.