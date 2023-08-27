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Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив смерть Пригожина та назвав кількість загиблих

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив смерть Пригожина та назвав кількість загиблих
Офіційний представник США сказав, що найімовірнішою причиною катастрофи став вибух на борту літака
фото з відкритих джерел

Фахівці змогли витягти бортові самописці літака, що розбився

Фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

Завдяки експертизі вдалося встановити особи всіх 10 загиблих. Вони, мовляв, відповідають списку, заявленому у польотному листі. Серед загиблих є голова та засновник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, а також його «права рука» – командир найманців Дмитро Уткін.

У повідомленні також наголошується, що слідство ретельно перевірить усі можливі версії події.

Як пише BBC, під час конференції з журналістами 25 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що існує «багато припущень» навколо «трагічної» смерті всіх 10 людей під час авіакатастрофи.

Згідно зі списком пасажирів, на борту літака Embraer Legacy 600 перебували Пригожин і його «права рука» Дмитро Уткін, а також ще п'ятеро пасажирів і три члени екіпажу.

«На цей час у нас небагато фактів, вони потребують з'ясування під час службового розслідування, яке зараз проводиться», – додав Пєсков.

У Пентагоні вважають, що керівник ПВК «Вагнер», скоріш за все, загинув, а офіційний представник США сказав, що найімовірнішою причиною катастрофи став вибух на борту літака.

Президент Джо Байден заявив у п’ятницю, 25 серпня, що США все ще намагаються з’ясувати, що саме призвело до падіння літака.

Після авіакатастрофи, за інформацією Reuters, президент Володимир Путін наказав вагнерівцям підписати присягу на вірність Російській Федерації. Запровадження Путіним обов’язкової присяги для співробітників «Вагнера» та інших приватних військових компаній явно є кроком, спрямованим на більш жорсткий державний контроль над такими групами, вважають в агентстві.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: літак слідство розслідування Євген Пригожин

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