Ізраїль перехопив ракети, пущені з сектора Газа, і завдав удару у відповідь
Був обстріляний і склад, де зберігаються боєприпаси для ракет
Система ПРО Ізраїлю «Залізний купол» в суботу ввечері перехопила в районі міста Сдерот дві ракети, пущені з сектора Газа бойовиками руху Хамас. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.
Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили Хамас в секторі Газа, включаючи і обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.
Місцеві ЗМІ відзначають, що пуск ракет пов’язаний з тим, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях Хамас в секторі Газа у відповідь на запуск на територію Ізраїлю повітряних балонів з вибуховими і запальними речовинами.
Палестинці в свою чергу влаштовували заворушення біля прикордонного паркану безпеки, кидаючи в нього вибухові пристрої і спалюючи автопокришки.
За повідомленнями палестинських ЗМІ, в ході заворушень не менше п’яти осіб отримали поранення.
Нагадаємо, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана. За словами Бондаренка, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України.
Як повідомлялося, Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди.
До слова, 13 серпня, Ізраїль атакував об’єкти в Секторі Гази.