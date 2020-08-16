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    У світі

    Ізраїль перехопив ракети, пущені з сектора Газа, і завдав удару у відповідь

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    У відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили Хамас в секторі Газа - Ізраїль перехопив ракети, пущені з сектора Газа, і завдав удару у відповідь
    У відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили Хамас в секторі Газа

    Був обстріляний і склад, де зберігаються боєприпаси для ракет

    Система ПРО Ізраїлю «Залізний купол» в суботу ввечері перехопила в районі міста Сдерот дві ракети, пущені з сектора Газа бойовиками руху Хамас. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

    Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили Хамас в секторі Газа, включаючи і обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.

    Місцеві ЗМІ відзначають, що пуск ракет пов’язаний з тим, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях Хамас в секторі Газа у відповідь на запуск на територію Ізраїлю повітряних балонів з вибуховими і запальними речовинами.

    Палестинці в свою чергу влаштовували заворушення біля прикордонного паркану безпеки, кидаючи в нього вибухові пристрої і спалюючи автопокришки.

    За повідомленнями палестинських ЗМІ, в ході заворушень не менше п’яти осіб отримали поранення.

    Конфлікт в секторі Газа – це частина більш широкого і великомасштабного арабо-ізраїльського конфлікту.
    Одночасно з проголошенням в 1948 році Держави Ізраїль почалася арабо-ізраїльська війна (1948-1949), в ході якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта земель – Західний берег річки Йордан і сектор Газа (всього – 22% історичної Палестини) були окуповані Йорданією і Єгиптом відповідно.
    В ході арабо-ізраїльських воєн 1967 і 1973 років Ізраїлем були захоплені частини палестинських територій, які залишились, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.
    Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося в травні 2018 року на тлі перенесення посольства США з Тель-Авіва в Єрусалим, який Ізраїль вважає своєю неподільною столицею. Палестина претендує на східну частину міста.

    Нагадаємо, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана. За словами Бондаренка, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України.

    Як повідомлялося, Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди.

    До слова, 13 серпня, Ізраїль атакував об’єкти в Секторі Гази.

    Ізраїль обстріл ХАМАС Сектор Газа
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