Ізраїль перехопив ракети, пущені з сектора Газа, і завдав удару у відповідь



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У відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили Хамас в секторі Газа

Був обстріляний і склад, де зберігаються боєприпаси для ракет

Система ПРО Ізраїлю «Залізний купол» в суботу ввечері перехопила в районі міста Сдерот дві ракети, пущені з сектора Газа бойовиками руху Хамас. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили Хамас в секторі Газа, включаючи і обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.

Місцеві ЗМІ відзначають, що пуск ракет пов’язаний з тим, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях Хамас в секторі Газа у відповідь на запуск на територію Ізраїлю повітряних балонів з вибуховими і запальними речовинами.

Палестинці в свою чергу влаштовували заворушення біля прикордонного паркану безпеки, кидаючи в нього вибухові пристрої і спалюючи автопокришки.

За повідомленнями палестинських ЗМІ, в ході заворушень не менше п’яти осіб отримали поранення.

Конфлікт в секторі Газа – це частина більш широкого і великомасштабного арабо-ізраїльського конфлікту.

Одночасно з проголошенням в 1948 році Держави Ізраїль почалася арабо-ізраїльська війна (1948-1949), в ході якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта земель – Західний берег річки Йордан і сектор Газа (всього – 22% історичної Палестини) були окуповані Йорданією і Єгиптом відповідно.

В ході арабо-ізраїльських воєн 1967 і 1973 років Ізраїлем були захоплені частини палестинських територій, які залишились, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося в травні 2018 року на тлі перенесення посольства США з Тель-Авіва в Єрусалим, який Ізраїль вважає своєю неподільною столицею. Палестина претендує на східну частину міста.

Нагадаємо, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана. За словами Бондаренка, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України.

Як повідомлялося, Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди.

До слова, 13 серпня, Ізраїль атакував об’єкти в Секторі Гази.