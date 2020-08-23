  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Хезболла» збила ізраїльський безпілотник на території Лівану

    • Розсилка
    Ізраїльські військові&nbsp;підтвердили, що&nbsp;один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час боєвих дій&nbsp; - «Хезболла» збила ізраїльський безпілотник на території Лівану
    Ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час боєвих дій 

    Ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час бойових дій уздовж кордону

    Воєнізоване угруповання «Хезболла» заявило в суботу, що воно збило ізраїльський безпілотник, який проник в повітряний простір Лівану. Про це повідомляє Reuters.

    «Дрон, збитий неподалік від прикордонного міста Айта-Аш-Шааб, тепер перебуває у володінні «Хезболли», – йдеться в заяві угруповання, підтримуваного Іраном.

    За даними інформагентства, того ж дня ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час боєвих дій уздовж кордону.

    «Хезболла» була створена «Корпусом Вартових Ісламської революції» в 1982 році для протидії військовій присутності Ізраїлю в Південному Лівані. У період Першої Ліванської війни в 1982 році ізраїльські військові перетворили прикордонні райони Лівану в буферну зону і перебували там до 2000 року.

    Надалі «Хезболла» поряд з палестинськими терористичними організаціями «Ісламський джихад» і «Хамас» використовувалася Іраном для обстрілів населених пунктів Ізраїлю.

    Ізраїль вважає, що збройний шиїтський рух «Хезболла», підтримуваний Іраном, є найбільшою загрозою на його кордоні. У 2006 році вони вели багатомісячну війну, в результаті якої в Лівані загинуло близько 1200 осіб, в основному цивільні особи, а в Ізраїлі – 158 осіб, в основному солдати.

    До слова, в Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник.

    Читайте також:
    Вибух у столиці Лівану: десять загиблих, сотні постраждалих
    вибух Ізраїль ХАМАС безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ