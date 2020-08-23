«Хезболла» збила ізраїльський безпілотник на території Лівану



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Ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час боєвих дій

Ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час бойових дій уздовж кордону

Воєнізоване угруповання «Хезболла» заявило в суботу, що воно збило ізраїльський безпілотник, який проник в повітряний простір Лівану. Про це повідомляє Reuters.

«Дрон, збитий неподалік від прикордонного міста Айта-Аш-Шааб, тепер перебуває у володінні «Хезболли», – йдеться в заяві угруповання, підтримуваного Іраном.

За даними інформагентства, того ж дня ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час боєвих дій уздовж кордону.

«Хезболла» була створена «Корпусом Вартових Ісламської революції» в 1982 році для протидії військовій присутності Ізраїлю в Південному Лівані. У період Першої Ліванської війни в 1982 році ізраїльські військові перетворили прикордонні райони Лівану в буферну зону і перебували там до 2000 року.

Надалі «Хезболла» поряд з палестинськими терористичними організаціями «Ісламський джихад» і «Хамас» використовувалася Іраном для обстрілів населених пунктів Ізраїлю.

Ізраїль вважає, що збройний шиїтський рух «Хезболла», підтримуваний Іраном, є найбільшою загрозою на його кордоні. У 2006 році вони вели багатомісячну війну, в результаті якої в Лівані загинуло близько 1200 осіб, в основному цивільні особи, а в Ізраїлі – 158 осіб, в основному солдати.

До слова, в Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник.

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