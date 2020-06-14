Ізраїль оголосив про початок будівництва «міста Трампа» на Голанських висотах



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Відкриття меморіального знаку Рамат-Трамп (Висоти-Трампа). На першому етапі будівництва планується звести 110 будинків

Поселення буде називатися Рамат-Трамп

Ізраїльський уряд переходить до практичних кроків щодо будівництва нового міста на Голанських висотах. Поселення буде названо на честь президента США Дональда Трампа.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає його канцелярія.

Повідомляється, що Нетаньяху привітав введення санкцій США проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

«Трибунал висуває абсурдні звинувачення проти держави Ізраїль, у тому числі скандальне твердження про те, що існування євреїв в центрі нашої батьківщини є військовим злочином. Це суперечить здоровому глузду, це суперечить міжнародному праву і суперечить справедливості», – зазначив прем’єр.

Він також додав, що Ізраїль розпочинає будівництво міста на Голанських висотах.

«Сьогодні ми почнемо з практичних кроків щодо створення поселення Рамат-Трамп на Голанських висотах, суверенітет Ізраїлю над якими був визнаний президентом Трампом», – додав Нетаньяху.

Голанські висоти – спірна територія на кордоні Ізраїлю з Сирією. В ході Шестиденної війни 1967 року Ізраїль взяв під контроль більшу частину Голанських висот і утримує території до сих пір. Рада безпеки ООН визнає цю територію сирійською.

Нагадаємо, 25 березня 2020 Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Ряд європейських і арабських країн виступили з критикою цього рішення.

Влітку того ж року Нетаньяху пообіцяв назвати перше ізраїльське поселення на цих висотах на честь Трампа.