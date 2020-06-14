Ізраїль оголосив про початок будівництва «міста Трампа» на Голанських висотах
Відкриття меморіального знаку Рамат-Трамп (Висоти-Трампа). На першому етапі будівництва планується звести 110 будинків
Поселення буде називатися Рамат-Трамп
Ізраїльський уряд переходить до практичних кроків щодо будівництва нового міста на Голанських висотах. Поселення буде названо на честь президента США Дональда Трампа.
Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає його канцелярія.
Повідомляється, що Нетаньяху привітав введення санкцій США проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
«Трибунал висуває абсурдні звинувачення проти держави Ізраїль, у тому числі скандальне твердження про те, що існування євреїв в центрі нашої батьківщини є військовим злочином. Це суперечить здоровому глузду, це суперечить міжнародному праву і суперечить справедливості», – зазначив прем’єр.
Він також додав, що Ізраїль розпочинає будівництво міста на Голанських висотах.
«Сьогодні ми почнемо з практичних кроків щодо створення поселення Рамат-Трамп на Голанських висотах, суверенітет Ізраїлю над якими був визнаний президентом Трампом», – додав Нетаньяху.
Нагадаємо, 25 березня 2020 Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Ряд європейських і арабських країн виступили з критикою цього рішення.
Влітку того ж року Нетаньяху пообіцяв назвати перше ізраїльське поселення на цих висотах на честь Трампа.