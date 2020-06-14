Чоловік, який представився бійцем UFC, розстріляв вісім чоловік біля бару в Сан-Антоніо



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Ніхто з них не отримав смертельних ран

Були поранені п’ять жінок і троє чоловіків

Чоловік розстріляв вісім людей біля входу в один з барів, розташований в центральній частині міста Сан-Антоніо (штат Техас, США).

Його не пустили в заклад через явні ознаки алкогольного сп’яніння. У супроводі кількох друзів він дістав гвинтівку і розстріляв вісім людей біля входу в бар. Про це повідомив начальник поліцейського управління Сан-Антоніо Вільям Макманус.

«Він повернувся до своєї машини, витягнув довгу гвинтівку, пройшов з нею через вулицю. Перед тим, як відкрити вогонь, він закричав: «Ти знаєш, хто я? Я боєць UFC (змішані бойові мистецтва) з Каліфорнії!» – сказав Макманус.

Були поранені п’ять жінок і троє чоловіків у віці від 23 до 41 року. Ніхто з них не отримав смертельних ран.

Нагадаємо, ввечері 7 червня на одній із зупинок у Миколаєві виник конфлікт між двома групами людей, який закінчився стріляниною, двоє чоловіків дістали поранення.