Трамп схвалив рішення щодо Голанських висотах після «короткого уроку історії»



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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп зізнався, що ізраїльський посол дуже здивувався його кроку щодо визнання Голанських висот частиною Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп розповів, що рішення про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю він прийняв після того, як отримав короткий урок історії під час розмови на іншу тему.

Про це повідомляє Reuters.

«Я сказав: хлопці, зробіть мені послугу. Дайте мені коротенький курс історії. Тільки швидше. У мене є багато над чим працювати: Китай, Північна Корея. Давайте швиденько?», - процитував Трамп свої слова в розмові зі своїм радником і зятем Джаредом Кушнером, послом Ізраїлю Давидом Фрідманом і радником Джейсоном Грінблаттом.

Після цього йому надали відповідну інформацію.

«Я сказав: «Як ви дивитеся на те, що я визнаю все те, про що ми тут говоримо? Тому що я згоден, вам це потрібно, вам потрібні висоти», - звернувся Трамп до ізраїльського посла, який дуже здивувався такому кроку.

«Думаю, я можу зробити це прямо зараз. Давайте щось підпишемо», - згадав Трамп цю ж розмову.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

Голанські висоти, які є частиною Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року.

Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.

Україна також дотримується позиції ООН у питанні щодо Голан.