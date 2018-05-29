Ізраїль підтвердив надання громадянства Абрамовичу

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Російський олігарх Роман Абрамович

Абрамович подав заявку на отримання громадянства Ізраїлю минулого тижня

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю підтвердило, що російський олігарх Роман Абрамович іммігрує до Ізраїлю.

Про це пише газета The Times of Israel.

У МВС Ізраїлю повідомили, що 51-річний Абрамович вранці в понеділок, 28 травня, приземлився в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві й отримав ізраїльське посвідчення особи відповідно до закону про репатріацію, згідно з яким євреї можуть стати громадянами Ізраїлю.

Відзначається, що Абрамович подав заявку на отримання громадянства Ізраїлю минулого тижня.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Абрамович буде жити в особняку, який він купив за 100 млн шекелів в найстарішому кварталі Тель-Авіва

Статки Абрамовича оцінюються у 12,5 млрд доларів, і, як очікується, він стане найзаможнішим громадянином Ізраїля.

Раніше повідомлялося, що Абрамовичу доведеться пояснювати походження статків, щоб отримати британську візу.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.