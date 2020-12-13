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    У світі

    Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном

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    <span>Церемонія підписання угоди між Ізраїлем і Бутаном</span> - Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном
    Церемонія підписання угоди між Ізраїлем і Бутаном
    Фото: Israeli Embassy in New Delhi

    Підписанню дипломатичної угоди передували кілька років таємних перемовин між офіційними представниками Тель-Авіва і Тхімпху

    Ізраїль і Бутан підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин.

    Про це повідомляє Reuters.

    Церемонія підписання відбулася в посольстві Ізраїлю в Нью-Делі за участі ізраїльського та бутанського послів. Як повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю у заяві з нагоди встановлення дипломатичних відносин, цьому кроку передували кілька років таємних перемовин між офіційними представниками Тель-Авіва і Тхімпху.

    «Коло визнання Ізраїлю розширюється. Встановлення відносин між нами й Королівством Бутан слугує черговою віхою в поглибленні зв’язків Ізраїлю з Азією», – заявив глава ізраїльського МЗС Ґабі Ашкеназі.

    Своєю чергою, міністерство закордонних справ Бутану повідомило, що встановлення дипвідносин «створить нові можливості співпраці між країнами у сфері водокористування, розвитку людського потенціалу, сільського господарства та інших взаємовигідних сферах».

    Також офіційний Тель-Авів натякає, що перемовини про визнання ведуться і з іншими державами світу. 

    До слова, президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника.

    Теги: МЗС дипломатія Ізраїль політика
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