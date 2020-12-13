Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном

Підписанню дипломатичної угоди передували кілька років таємних перемовин між офіційними представниками Тель-Авіва і Тхімпху

Ізраїль і Бутан підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин.

Про це повідомляє Reuters.

Церемонія підписання відбулася в посольстві Ізраїлю в Нью-Делі за участі ізраїльського та бутанського послів. Як повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю у заяві з нагоди встановлення дипломатичних відносин, цьому кроку передували кілька років таємних перемовин між офіційними представниками Тель-Авіва і Тхімпху.

«Коло визнання Ізраїлю розширюється. Встановлення відносин між нами й Королівством Бутан слугує черговою віхою в поглибленні зв’язків Ізраїлю з Азією», – заявив глава ізраїльського МЗС Ґабі Ашкеназі.

Своєю чергою, міністерство закордонних справ Бутану повідомило, що встановлення дипвідносин «створить нові можливості співпраці між країнами у сфері водокористування, розвитку людського потенціалу, сільського господарства та інших взаємовигідних сферах».

Також офіційний Тель-Авів натякає, що перемовини про визнання ведуться і з іншими державами світу.

До слова, президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника.