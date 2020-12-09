  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19

    • Розсилка
    Водночас поки точна дата вакцинації населення невідома - Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19
    Водночас поки точна дата вакцинації населення невідома
    Фото з відкритих джерел

    Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva

    У середу, 9 грудня, Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    Першим вакцинуватися зголосився прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Водночас поки точна дата вакцинації населення невідома.

    «Рейс DHL з Брюсселя перевіз понад 100 тисяч доз нещодавно створеної вакцини та приземлився в аеропорту Бен-Гуріона у Тель-Авіві близько 9:00», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що Ізраїль закупить американську вакцину Moderna від Covid-19.

    Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

    До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.

    Теги: Ізраїль вакцинація ліки населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies