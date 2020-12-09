Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19

Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva

У середу, 9 грудня, Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Першим вакцинуватися зголосився прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Водночас поки точна дата вакцинації населення невідома.

«Рейс DHL з Брюсселя перевіз понад 100 тисяч доз нещодавно створеної вакцини та приземлився в аеропорту Бен-Гуріона у Тель-Авіві близько 9:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Ізраїль закупить американську вакцину Moderna від Covid-19.

Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.