Ізраїль планує вдруге посадити свій апарат на Місяць у 2024 році

Про місію «Берешіт-2» оголосили у середу, 9 грудня, на урочистій церемонії у резиденції прем’єра Ізраїлю Реувена Рівліна, де були присутні, серед іншого, міністр науки й техніки Ізгар Шай, представники SpaceIL.

«Ми розпочинаємо новий шлях – знайомий, але відмінний, – наприкінці якого ми сподіваємося безпечно висадити три космічні апарати на поверхню Місяця», – цитує Ynet заяву Реувена Рівліна на церемонії.

Своєю чергою, керівник SpaceIL Шимон Сарід заявив, що «Берешіт-2» є далекосяжним для Ізраїлю проєктом, який спрямований на «покращення технічної освіти, досліджень, науки й інженерії для ізраїльських учнів».

Деталей нової космічної місії Ізраїлю поки небагато. Відомо, що вона складатиметься з двох посадкових модулів і орбітальної станції. Посадкові модулі висадять на різні ділянки місячної поверхні, тоді як орбітальна станція збиратиме дані з місячної орбіти.

За оцінками міністерства науки й техніки Ізраїлю, вартість «Берешіт-2» складатиме близько 100 мільйонів доларів. Фінансування планують залучити в межах міжнародних партнерств і донорів. Одним із них стане американський мільярдер Леонард Блаватнік, передає «Ісраель Хайом».

Окрім SpaceIL, до запуску місії «Берешіт-2» долучиться й державний концерн «Авіаційна промисловість Ізраїлю».

Нагадаємо, що космічну місію «Берешіт» запустили 22 лютого 2019 року на ракеті-носії Falcon 9 компанії SpaceX бізнесмена Ілона Маска. «Берешіт» пробув у польоті сім тижнів, але під час примісячення 11 квітня того ж року розбився через відмову головного двигуна.

Ізраїльський космічний апарат був найменшим місяцеходом, який планували висадити на поверхню супутника Землі: за розміром він трохи більший за пральну машинку та має вагу 600 кілограмів. На борту «Берешіт» була капсула зі Старим Завітом, записаним на носій завбільшки з монету, три диски із записами ізраїльських пісень, малюнками дітей та фотографіями ізраїльських ландшафтів.

У разі успіху «Берешіт-2» Ізраїль стане четвертою державою, яка посадила на місячну поверхню свій космічний апарат – після США, СРСР і Китаю. Якщо, звісно, до 2024 року його не випередять інші країни – приміром, Індія, яка планує повторити свою місію «Чандраян» у першій половині 2021 року.