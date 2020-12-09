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    У світі

    Ізраїль планує вдруге посадити свій апарат на Місяць у 2024 році

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    Попередня спроба у 2019 році була невдалою - Ізраїль планує вдруге посадити свій апарат на Місяць у 2024 році
    Попередня спроба у 2019 році була невдалою
    Фото з відкритих джерел

    Керівник SpaceIL Шимон Сарід заявив, що «Берешіт-2» є далекосяжним для Ізраїлю проєктом

    Ізраїльська приватна космічна компанія SpaceIL планує у 2024 році здійснити запуск своєї другої космічної місії «Берешіт» (з івриту – «Буття»), мета якої полягає у висадці непілотованого космічного апарата на Місяць. 

    Про місію «Берешіт-2» оголосили у середу, 9 грудня, на урочистій церемонії у резиденції прем’єра Ізраїлю Реувена Рівліна, де були присутні, серед іншого, міністр науки й техніки Ізгар Шай, представники SpaceIL.

    «Ми розпочинаємо новий шлях – знайомий, але відмінний, – наприкінці якого ми сподіваємося безпечно висадити три космічні апарати на поверхню Місяця», – цитує Ynet заяву Реувена Рівліна на церемонії.

    Своєю чергою, керівник SpaceIL Шимон Сарід заявив, що «Берешіт-2» є далекосяжним для Ізраїлю проєктом, який спрямований на «покращення технічної освіти, досліджень, науки й інженерії для ізраїльських учнів».

    Деталей нової космічної місії Ізраїлю поки небагато. Відомо, що вона складатиметься з двох посадкових модулів і орбітальної станції. Посадкові модулі висадять на різні ділянки місячної поверхні, тоді як орбітальна станція збиратиме дані з місячної орбіти.

    За оцінками міністерства науки й техніки Ізраїлю, вартість «Берешіт-2» складатиме близько 100 мільйонів доларів. Фінансування планують залучити в межах міжнародних партнерств і донорів. Одним із них стане американський мільярдер Леонард Блаватнік, передає «Ісраель Хайом».

    Окрім SpaceIL, до запуску місії «Берешіт-2» долучиться й державний концерн «Авіаційна промисловість Ізраїлю».

    Нагадаємо, що космічну місію «Берешіт» запустили 22 лютого 2019 року на ракеті-носії Falcon 9 компанії SpaceX бізнесмена Ілона Маска. «Берешіт» пробув у польоті сім тижнів, але під час примісячення 11 квітня того ж року розбився через відмову головного двигуна.

    Ізраїльський космічний апарат був найменшим місяцеходом, який планували висадити на поверхню супутника Землі: за розміром він трохи більший за пральну машинку та має вагу 600 кілограмів. На борту «Берешіт» була капсула зі Старим Завітом, записаним на носій завбільшки з монету, три диски із записами ізраїльських пісень, малюнками дітей та фотографіями ізраїльських ландшафтів.

    У разі успіху «Берешіт-2» Ізраїль стане четвертою державою, яка посадила на місячну поверхню свій космічний апарат – після США, СРСР і Китаю. Якщо, звісно, до 2024 року його не випередять інші країни – приміром, Індія, яка планує повторити свою місію «Чандраян» у першій половині 2021 року.

    Теги: міністр Ізраїль фінансування SpaceX Falcon
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