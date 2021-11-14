Ізраїль засудив антисемітську демонстрацію у Польщі

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало антисемітську акцію у Польщі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід розкритикував акцію, яка відбулася в польському місті Каліш

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід різко розкритикував антисемітську акцію, яка відбулася в польському місті Каліш 11 листопада, у День незалежності країни. Свою заяву міністр оприлюднив у Twitter.

«Жахливий антисемітський інцидент у Польщі нагадує кожному єврею про силу ненависті, яка існує у світі», - написав він.

Глава ізраїльської дипломатії також написав, що вітає реакцію польського уряду на антисемітські події в Каліші.

«Однозначне засудження польською владою є важливим і необхідним. Я вітаю їх слова осуду і очікую від польського уряду безкомпромісних дій проти тих, хто брав участь у цьому шокуючому акті ненависті», – сказав Лапід.

Як відомо, сотні активістів провели 11 листопада у польському місті Каліш демонстрацію, на якій закликали євреїв покинути країну.

Нагадаємо, керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру не надто якісний і реалізується неналежним чином.

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.