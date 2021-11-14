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    Ізраїль засудив антисемітську демонстрацію у Польщі

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    Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало антисемітську акцію у Польщі - Ізраїль засудив антисемітську демонстрацію у Польщі

    Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало антисемітську акцію у Польщі

    Фото з відкритих джерел

    Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід розкритикував акцію, яка відбулася в польському місті Каліш

    Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід різко розкритикував антисемітську акцію, яка відбулася в польському місті Каліш 11 листопада, у День незалежності країни. Свою заяву міністр оприлюднив у Twitter.

    «Жахливий антисемітський інцидент у Польщі нагадує кожному єврею про силу ненависті, яка існує у світі», - написав він.

    Глава ізраїльської дипломатії також написав, що вітає реакцію польського уряду на антисемітські події в Каліші.

    «Однозначне засудження польською владою є важливим і необхідним. Я вітаю їх слова осуду і очікую від польського уряду безкомпромісних дій проти тих, хто брав участь у цьому шокуючому акті ненависті», – сказав Лапід.

    Як відомо, сотні активістів провели 11 листопада у польському місті Каліш демонстрацію, на якій закликали євреїв покинути країну.

    Нагадаємо, керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру не надто якісний і реалізується неналежним чином.

    Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

    Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».

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    Теги: міністр Ізраїль Голокост
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    Ізраїль засудив антисемітську демонстрацію у Польщі