Ізраїль засудив антисемітську демонстрацію у Польщі
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало антисемітську акцію у Польщі
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід розкритикував акцію, яка відбулася в польському місті Каліш
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід різко розкритикував антисемітську акцію, яка відбулася в польському місті Каліш 11 листопада, у День незалежності країни. Свою заяву міністр оприлюднив у Twitter.
«Жахливий антисемітський інцидент у Польщі нагадує кожному єврею про силу ненависті, яка існує у світі», - написав він.
Глава ізраїльської дипломатії також написав, що вітає реакцію польського уряду на антисемітські події в Каліші.
«Однозначне засудження польською владою є важливим і необхідним. Я вітаю їх слова осуду і очікую від польського уряду безкомпромісних дій проти тих, хто брав участь у цьому шокуючому акті ненависті», – сказав Лапід.
Як відомо, сотні активістів провели 11 листопада у польському місті Каліш демонстрацію, на якій закликали євреїв покинути країну.
Нагадаємо, керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру не надто якісний і реалізується неналежним чином.
Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.
Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».
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