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Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану
фото: Clash Report

Повітряний простір Ізраїлю закрито

Ізраїль розпочав війну з Іраном, офіційно заявивши про превентивний удар. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив надзвичайний стан в тилу по всій країні. Про це повідомляє Times of Israel, передає «Главком».

У зв'язку з попереджувальним ударом Держави Ізраїль по Ірану очікується ракетна і безпілотна атака на Ізраїль і його цивільне населення найближчим часом.
«Відповідно до повноважень, наданих Законом про цивільну оборону, я щойно підписав спеціальний наказ про введення режиму надзвичайного стану в тилу на всій території Держави Ізраїль. Слід дотримуватися вказівок команди тилу та місцевої влади і залишатися в захищених приміщеннях», – заявив міністр оборони Ісраїль Кац.

Повітряний простір Ізраїлю закрито, літаки перенаправляються в інші країни. Іранські ЗМІ вже повідомляють про серію вибухів у Тегерані.

Раніше Wall Street Journal повідомила, що Ізраїль готовий завдати військового удару по Ірану вже найближчими днями, якщо Тегеран відхилить пропозицію США щодо обмеження своєї ядерної програми.

Один з високопоставлених ізраїльських чиновників заявив, що удар може бути завдано вже в неділю, 15 червня.

WSJ повідомила, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу порушив питання про можливість ударів у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 9 червня.

Раніше на запитання про потенційний удар по Ірану Трамп сказав, що це цілком може статися.

«Я не хочу говорити про неминуче, але це те, що цілком може статися», – сказав президент США журналістам у Білому домі.

Напередодні з'явилася інформація про часткову евакуацію з Іраку американських дипломатів і членів їхніх сімей через зростання загрози. 

Трамп додав, що не хоче, щоб Ізраїль атакував Іран, поки тривають переговори щодо потенційної ядерної угоди, а шостий раунд переговорів заплановано на неділю в Омані.

Теги: Ізраїль Іран війна

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