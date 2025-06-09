Ракова пухлина? Мережа розкритикувала інсталяцію, що поїде у США від України

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, що складається з 45 маленьких хмарин

У Києві вперше презентували інсталяцію від України Black Cloud, яка вирушить на міжнародний фестиваль у США. Однак не всім українцям сподобалася 30-метрова чорна хмара з блискавками, яка цього року представлятиме Україну на Burning Man. Про це повідомляє «Главком».

Над аудіосупроводом працював український драм-н-бейс продюсер Involver (він же VovKING), який використав для цього записи російських воєнних злочинів – звуки повітряних тривог, вибухів, стрільби тощо

Серед тих, хто відвідав відкриття інсталяції, був журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська. Він зауважив, що фото хмари не передають атмосферу.

«Був на відкритті. Коли вмикають трек Тапольського зі звуками війни і вмикається грім та блискавки – це просто до мурах, коли ти всередині. Це наша тривога, яка їде на Burning Man і попереджає світ про Третю світову, яка почалась», – написав Шуклінов.

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Black Cloud на Софійській площі фото: Оксана Гусак/Facebook

Інша дописувачка вважає чорну хмару достойною і додає, що ніщо не переплюне I’m fine, інсталяцію, яку представляла Україна на Burning Man у 2024 році. Black Cloud достойно переказує атмосферу сьогодення, додає дописувачка.

30-метрова чорна хмара фото: Оксана Гусак/Facebook

«Інсталяція потужна, вона показує, що нависло над світом, як почувають себе українці, як би вони себе не обманювали. Але, як на мене, «подобається» тут не дуже підходить. Бо як може подобатися біль, страх, відчай, депресія», – коментує Оксана Ковалишин.

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Українці звикли жити, озираючись на чорну хмару війни фото: Dmytro Gelevera/Facebook

Серед тих, хто бачив Black Cloud лише на фото, багато людей, котрі порівнюють інсталяцію з «купою гі*на» або раковою пухлиною.

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Black Cloud вражає своїми розмірами фото: Anna Golovko/Facebook

«Головне, щоб не злетіла, в пустелі там вітер», – зауважила Тетяна Грищенко.

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Нагадаємо, 9 червня, кияни та гості столиці можуть побачити інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»), яку Україна представить у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man. Скульптуру на огляд встановили на Софійській площі напередодні, 7 червня.

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15. Вона складається з 45 маленьких хмарин. Для її виготовлення знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Час від часу хмара «оживає» спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки.

Над проєктом працювали:

Олексій Сай – відомий український художник із Києва. Його серія Ex-cel-Art отримала міжнародне визнання, а його роботи виставлялися у США, Великій Британії, Німеччині та Швейцарії. Після початку повномасштабної війни він зосередився на темах втрати, спротиву та пам’яті. Автор інсталяцій Phoenix (2023), I’m Fine (2024) та Black Cloud (2025).

Віталій Дейнега – засновник фонду «Повернися живим», автор ідеї медіапроєкту «Український свідок» та генеральний продюсер інсталяцій Phoenix, I’m Fine та Black Cloud, які стали потужними культурними меседжами України на світовій арені.

Марія Мороз – виконавча продюсерка проєкту Black Cloud. Співпродюсер українських мистецьких проєктів Phoenix та I’m Fine на Burning Man у 2023 та 2024 роках. Керівник медіа Ukrainian Witness.

Варто додати, що теми фестивалю Burning Man щороку різні: «Добро і зло», «Колесо часу», «Еволюція», «Метаморфози», «Я, робот» та інші. У 2024 році фестиваль проходив із 25 серпня до 2 вересня. Від України скульптуру для події також створив художник Олексій Сай – це великі літери, що складалися у фразу I'm fine. Напис був виконаний зі знищених знаків населених пунктів.

У 2023 році на Burning Man Україна представила військовий меморіал із протитанкових їжаків «Храм їжака» (The Hedgehog Temple).

Цьогоріч Burning Man триватиме з 24 серпня по 1 вересня.