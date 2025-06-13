Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Названо дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Названо дату
Ізраїль готується завдати ударів по Ірану
фото з відкритих джерел

Раніше на запитання про потенційний удар по Ірану Трамп сказав, що це цілком може статися.

Ізраїль готовий завдати військового удару по Ірану вже найближчими днями, якщо Тегеран відхилить пропозицію США щодо обмеження своєї ядерної програми. Про це повідомила Wall Street Journal, інформує «Главком».

Газета це пише з посиланням на американських та ізраїльських чиновників. Один з високопоставлених ізраїльських чиновників заявив, що удар може бути завдано вже в неділю, 16 червня.

Це відбудеться, якщо Іран не погодиться припинити виробництво розщеплюваного матеріалу, який можна використовувати для виготовлення атомної бомби.

WSJ повідомляється, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу порушив питання про можливість ударів у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 9 червня. Про це газета повідомляє з посиланням на двох американських чиновників.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається «прихильним до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання».

«Ми залишаємося прихильними до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання! Усій моїй адміністрації доручено вести переговори з Іраном. Вони могли б стати великою країною, але спочатку повинні повністю відмовитися від сподівань отримати ядерну зброю», – написав він.

Тим часом державний департамент США у соцмережах оприлюднив попередження для американських громадян через посилення регіональної напруги. Держдеп радить громадянам США у регіоні Близького Сходу та Північної Африки проявляти підвищену обережність. 

Раніше на запитання про потенційний удар по Ірану Трамп сказав, що це цілком може статися.

«Я не хочу говорити про неминуче, але це те, що цілком може статися», – сказав президент США журналістам у Білому домі.

Напередодні з'явилася інформація про часткову евакуацію з Іраку американських дипломатів і членів їхніх сімей через зростання загрози. 

Трамп додав, що не хоче, щоб Ізраїль атакував Іран, поки тривають переговори щодо потенційної ядерної угоди, а шостий раунд переговорів заплановано на неділю в Омані.

«Я хочу укласти угоду з Іраном. Ми досить близькі до угоди… Поки я думаю, що є угода, я не хочу, щоб вони втручалися, бо це все зірве. Насправді це може допомогти, але також може все зіпсувати», – зауважив він, відповідаючи про потенційний ізраїльський удар.

До слова, Іран готується відхилити останню пропозицію США про ядерну угоду, назвавши її «неприйнятною» й такою, що не відповідає національним інтересам Тегерану. 

Нагадаємо, Сполучені Штати готуються частково евакуювати персонал свого посольства в Іраку, а також дозволили виїзд із кількох країн Близького Сходу родичів розміщених там американських військових

Читайте також:

Теги: Ізраїль Дональд Трамп авіаудар Іран ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кар'єра журналіста BC News Террі Морана під загрозою
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
9 червня, 16:58
Ніжна дружба Трампа і Маска тривала недовго
У Маска ПТСР. Батько мільярдера здивував заявою
8 червня, 20:14
Дороті Ші назвала документ «неприйнятним»
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази
5 червня, 02:52
Трамп впевнений, що врегулювання конфлікту повинно бути досягнуте за столом переговорів
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»
2 червня, 22:19
Трамп де-факто зруйнував міжнародну ізоляцію Путіна, що стало серйозною помилкою
Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post
25 травня, 05:59
Трамп не зміг допомогти економіці США
Мита Трампа змінили ставлення інвесторів до США – Politico
19 травня, 09:46
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом 17 травня
Трамп вислухав Макрона перед розмовами з Зеленським та Путіним
19 травня, 02:29
Штаб-квартира «Голосу Америки» у Вашингтоні
Адміністрація Трампа продає будівлю штаб-квартири «Голосу Америки»
16 травня, 09:23
Дональд Трамп заявляв, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі
Трамп анонсував найближчими днями «хороші новини» щодо України
14 травня, 16:39

Політика

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази
WSJ: Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Названо дату
WSJ: Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Названо дату
Трамп заявив, що хоче дипломатичного врегулювання з Іраном
Трамп заявив, що хоче дипломатичного врегулювання з Іраном
Американського сенатора «скрутили» на прес-конференції міністра внутрішньої безпеки
Американського сенатора «скрутили» на прес-конференції міністра внутрішньої безпеки
Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном
Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном
«Я не відчуваю себе королем». Трамп прокоментував майбутні протести у США
«Я не відчуваю себе королем». Трамп прокоментував майбутні протести у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
44K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
25K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
24K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
24K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua