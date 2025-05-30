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У Запоріжжі загорівся об'єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Запоріжжі загорівся об'єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ
РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок цього спалахнула пожежа
фото: скриншот з відео

Атака росіян спричинила пожежу у Запоріжжі

У Запоріжжі спалахнула пожежа на одному із обʼєктів інфраструктури через атаку росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Атака росіян спричинила пожежу на одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що екстрені служби виїхали на місце.

У Запоріжжі загорівся об'єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ фото 1
фото: соцмережі
У Запоріжжі загорівся об'єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ фото 2
фото: соцмережі

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Також уночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали.

Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».

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Теги: війна пожежа Запоріжжя

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