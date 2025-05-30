У Запоріжжі загорівся об'єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ

Атака росіян спричинила пожежу у Запоріжжі

У Запоріжжі спалахнула пожежа на одному із обʼєктів інфраструктури через атаку росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Атака росіян спричинила пожежу на одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

❗️Величезний стовп диму над Запоріжжям після атаки Росії: палає об’єкт інфраструктури, – ОВА



Місцеві писали про перепади напруги та проблеми зі світлом. Попередньо, постраждалих немає. Після прильоту щось летіло у небі на парашуті. pic.twitter.com/oPizZh1Rn1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 30, 2025

Федоров наголосив, що екстрені служби виїхали на місце.

фото: соцмережі

фото: соцмережі

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Також уночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали.

Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».