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Пісторіус прибув із візитом до Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Пісторіус прибув із візитом до Києва
Пісторіуса вітає в Києві посол Німеччини Мартін Єгер
фото: dpa

Поїздка Пісторіуса до Києва демонструє, що новий німецький уряд продовжує підтримувати Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з робочим візитом до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FLZ.news.

Пісторіус заявив, що хоче ще більше розширити військову допомогу Україні. Після прибуття на переговори з урядом до Києва політик засудив посилені російські авіаудари по країні, які він назвав «надзвичайно важкими та загрозливими, враховуючи велику кількість крилатих ракет та атак безпілотників».

«Це чіткий сигнал з Москви: наразі немає інтересу до мирного вирішення; натомість цивільні райони в Україні зазнають атак з незмінною жорстокістю, і, перш за все, все частіше», – сказав він на залізничному вокзалі в Києві.

Видання зазначає, що поїздка Пісторіуса демонструє, що новий німецький уряд продовжує підтримувати Україну.

«Звичайно, йтиметься про те, як виглядатиме підтримка з боку Німеччини та інших європейських країн у майбутньому. Що ми можемо зробити, наприклад, у сфері промислової співпраці, а також інших видів підтримки», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією.

Він припускає, що Україні доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню, але в жодному разі не в таких обсягах, які зазначені у пропозиції американського президента. Міністр вважає, що на такі результати Україна могла вийти б самостійно ще майже рік тому – просто підписавши капітуляцію.

Більше того, очільник оборонного відомства запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі, навіть якщо підтримка США буде припинена.

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Теги: Київ Німеччина війна Україна Борис Пісторіус

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