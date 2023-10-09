Ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану
Також повідомляється про концфлікт на кордоні та трьох поранених військових ЦАХАЛу
ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли. Про це інформує «Голос Ізраїлю».
Також повідомляється про вторгнення декількох терористів на півночі з Лівану до Ізраїлю.
В результаті сутички троє ізраїльських солдатів отримали поранення, їх стан оцінюється як середній.
Варто додати, що, за словами ізраїльських військових, Ліван завдав ударів по їхній території. За повідомленням прес-служби ЦАХАЛ, ліванське бойове угруповання «Хезболла» взяло на себе відповідальність за обстріл ізраїльської військової позиції в районі спірної території біля кордону з Ліваном, на окупованих Голанських висотах.
«Радарні об’єкти Зібдін і Рувайсат Аль-Алам були обстріляні великою кількістю артилерійських снарядів і керованих ракет. Ми націлилися на три ізраїльські об’єкти в окупованому районі ліванських ферм Шебаа», – говориться у заяві «Хезболла».
Нагадаємо, міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від угруповання «Хезболла» запевнення, що воно не вступить у бойові дії з Ізраїлем. Зазначається, що «Хезболла» запевнила, що не буде вживати ніяких дій, якщо Ізраїль не «загрожуватиме» Лівану.
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