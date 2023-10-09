Ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану

Також повідомляється про концфлікт на кордоні та трьох поранених військових ЦАХАЛу

ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли. Про це інформує «Голос Ізраїлю».

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Також повідомляється про вторгнення декількох терористів на півночі з Лівану до Ізраїлю.

В результаті сутички троє ізраїльських солдатів отримали поранення, їх стан оцінюється як середній.

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Варто додати, що, за словами ізраїльських військових, Ліван завдав ударів по їхній території. За повідомленням прес-служби ЦАХАЛ, ліванське бойове угруповання «Хезболла» взяло на себе відповідальність за обстріл ізраїльської військової позиції в районі спірної території біля кордону з Ліваном, на окупованих Голанських висотах.

«Радарні об’єкти Зібдін і Рувайсат Аль-Алам були обстріляні великою кількістю артилерійських снарядів і керованих ракет. Ми націлилися на три ізраїльські об’єкти в окупованому районі ліванських ферм Шебаа», – говориться у заяві «Хезболла».

Ферми Шебаа – це смуга спірної території вздовж ліванського кордону Голанських висот, сирійської території, які перейшли під контроль Ізраїлю після Шестиденної війни 1967 року. Ця територія десятиліттями була епіцентром конфлікту між «Хезболлою» та ізраїльськими силами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від угруповання «Хезболла» запевнення, що воно не вступить у бойові дії з Ізраїлем. Зазначається, що «Хезболла» запевнила, що не буде вживати ніяких дій, якщо Ізраїль не «загрожуватиме» Лівану.