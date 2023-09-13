Ізраїль – вперше на Кримській платформі. Член делегації пояснив символізм події

Від Ізраїлю у Кримській платформі візьмуть участь голова Комітету міжнародної політики і оборони Кнесету Юлій Едельштейн (праворуч) та депутат Зеєв Елькін

Участь Ізраїлю в Кримській платформі дозволить зрушити ізраїльську позицію до більш активної підтримки України

Участь Ізраїлю в Кримській платформі – це ще один крок, який покликаний зрушити ізраїльську позицію до більш активної підтримки України. Про це повідомив в інтерв'ю «Главкому» депутат Кнесету Зеєв Елькін.

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«Символічно, що це, нарешті, станеться, хоча Ізраїль туди запрошують вже багато років, а ізраїльські делегації досі не приїжджали. Зараз нам вдалося досягти зміни цієї офіційної позиції», – каже політик.

За словами Елькіна, політики з Ізраїлю вперше їхатимуть на заходи під егідою Кримської платформи не як приватні особи, а як офіційна делегація Кнесету із «зеленим світлом» від спікера парламенту, і під заступництвом ізраїльського МЗС.

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«Я радий, що нам вдалося переконати їх у необхідності цього важливого кроку», – наголосив депутат Кнесету.

Нагадаємо, Ізраїль вперше візьме участь у парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Празі. Відповідне рішення прийняв Кнессет (парламент Ізраїлю), про нього вже проінформований голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Станом на 5 вересня участь у заході підтвердили понад 30 спікерів парламентів. Від Ізраїлю на ньому будуть представлені голова Комітету міжнародної політики і оборони Кнесету Юлій Едельштейн та співголова групи Ізраїль-Україна Зеєв Елькін.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустрітися у Нью-Йорку.

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До слова, депутат Кнесету вважає, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ.