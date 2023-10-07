«Талібан» попросив дозволу приєднатися до терористичної кампанії в Ізраїлі

Таліби попросили прохід до Ізраїлю для завоювання Єрусалиму

Радикальний рух підтримує терористів ХАМАС

Радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам ХАМАС і висловили бажання допомогти «підкорити Єрусалим». Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що таліби нібито попросили прохід для завоювання Єрусалиму, якщо Іран, Йорданія та Ірак захочуть підтримати їхні війська.

Як відомо, рух «Талібан» заявив, що підтримує ХАМАС та «готовий підкорити Єрусалим».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ізраїльтяни будуть у полоні доти, доки всі палестинські в'язні не будуть звільнені з ізраїльських в'язниць», – ідеться в заяві Ісламського Джихаду.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Між тим, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.

ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.

Стало відомо, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб.