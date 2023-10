Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі ХАМАСу: подробиці авіаударів

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надала подробиці про низку авіаударів, які вона здійснила в секторі Гази. Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі. Про це пише видання The Times of Israel.

За повідомленням ЦАХАЛу, безпілотник завдав удару по ракетній установці та знищив двох терористів, які стояли поруч з нею.

У результаті інших ударів безпілотників була знищена терористична група, яка намагалася проникнути на територію Ізраїлю через пляж Зікім. Ще одну групу знищили при спробі проникнення з центральної частини Гази.

Також ЦАХАЛ заявляє, що його удари по Газі вразили ракетні установки, терористичну групу й штаб-квартиру ХАМАСу.

IDF says it struck a rocket launcher in the Gaza Strip and two terrorists standing next to it. In other drone strikes, a terror cell was hit while attempting to infiltrate into Israel via the Zikim beach, and another cell was hit while trying to infiltrate from central Gaza.… pic.twitter.com/4h0Ky8TAXB