Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі ХАМАСу: подробиці авіаударів

ЦАХАЛ знищив терористичну групу, яка намагалася проникнути на територію Ізраїлю

ЦАХАЛ заявляє, що ударами по Газі вразив ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надала подробиці про низку авіаударів, які вона здійснила в секторі Гази. Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі. Про це пише видання The Times of Israel.

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За повідомленням ЦАХАЛу, безпілотник завдав удару по ракетній установці та знищив двох терористів, які стояли поруч з нею.

У результаті інших ударів безпілотників була знищена терористична група, яка намагалася проникнути на територію Ізраїлю через пляж Зікім. Ще одну групу знищили при спробі проникнення з центральної частини Гази.

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Також ЦАХАЛ заявляє, що його удари по Газі вразили ракетні установки, терористичну групу й штаб-квартиру ХАМАСу.

IDF says it struck a rocket launcher in the Gaza Strip and two terrorists standing next to it. In other drone strikes, a terror cell was hit while attempting to infiltrate into Israel via the Zikim beach, and another cell was hit while trying to infiltrate from central Gaza.… pic.twitter.com/4h0Ky8TAXB — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

«Винищувачі завдали ударів по оперативному штабу ХАМАС, який використовується терористичним угрупуванням для здійснення ракетних обстрілів, і по штаб-квартирі, що належить Палестинському ісламському джихаду», – повідомляла армія Ізраїлю.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа, а також «Палестинську вежу» у центрі міста.

ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.

Стало відомо, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб.