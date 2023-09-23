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Іран похвалився «найдалекобійнішим безпілотником у світі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Іран похвалився «найдалекобійнішим безпілотником у світі»
Президент Ірану Ібрагім Раїсі та командувач Революційної гвардії Хоссейн Саламі на параді
фото: Associated Press

Mohajer-10 має заявлену дальність польоту 2000 кілометрів

У Тегерані під час військового параду, приуроченого до 43-ї річниці війни з Іраком, іранські збройні сили представили дрон із «найбільшою дальністю», а також балістичні та гіперзвукові ракети. Про це повідомляє Daily Sabah.

Окрім добре відомих українцям безпілотників Shahed, президент Ірану Ібрагім Раїсі та командувач Революційної гвардії генерал Хоссейн Саламі, які перебували за трибуною, оглянули також новітній БпЛА Mohajer-10. Він має заявлену дальність польоту 2000 кілометрів і може перебувати у повітрі до 24 годин. Корисне навантаження безпілотника може досягати 300 кілограмів, що удвічі перевищує потужність безпілотника Mohajer-6.

Раніше офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів Mohajer-6 серед інших безпілотних літальних апаратів Росії для її війни проти України. Тегеран це заперечує.

«Наші сили забезпечують безпеку в регіоні та в Перській затоці, – заявив президент Ібрагім Раїсі на параді. – Ми можемо навчити людей регіону, що опір – це сьогоднішній шлях. Ворога змушують відступати не покірність і коливання, а опір».

Раніше іранські ЗМІ публікували відео, на якому були безпілотники Mohajer-6 серед іншої військової техніки з текстом «готуйте свої сховища» на перській мові та на івриті, з натяком на головного суперника Ірану в регіоні – Ізраїль.

Раніше уряд Ірану продемонстрував російському міністру оборони Сергію Шойгу повітряно-поверхневу ракету, відому як 358, під час його візиту до країни. Це перший раз, коли влада в Ірані визнала свою роль у створенні цього зразка зброї. 

Нагадаємо, переговори із США щодо постачання далекобійних Atacms Україні перебувають «на фінішній прямій». Володимир Зеленський нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. 

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms.

Теги: переговори влада Володимир Зеленський Джозеф Байден відео президент Ізраїль

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