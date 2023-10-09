Іран відповів на звинувачення у причетності до планування нападу на Ізраїль

Іран вважає атаку на Ізраїль «цілком законним захистом від семи десятиліть деспотичної окупації»

Представництво Ірану при ООН відкинуло повідомлення, що Тегеран брав участь у плануванні нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє BBC.

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«Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, проте ми не беремо участі в заходах Палестини у відповідь, оскільки ці рішення приймаються виключно самою Палестиною», – заявили в постпредстві.

Раніше видання Wall Street Journal повідомило із посиланням на високопоставлених членів палестинського угруповання ХАМАС та ліванського руху «Хезболла», що іранські чиновники нібито дали зелене світло для початку нападу під час зустрічі з бойовиками у Бейруті минулого тижня.

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На зустрічі в Бейруті були присутні офіцери Корпусу вартових Ісламської революції, стверджує WSJ, – вони працювали над планом операції разом із ХАМАС із серпня.

У місії також додали, що подія «є цілком законним захистом від семи десятиліть деспотичної окупації».

«Вони намагаються виправдати свій провал і списати його на розвідувальну міць та оперативне планування Ірану», – додали у представництві Ірану при ООН.

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.