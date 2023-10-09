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ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters
Терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту
фото ілюстративне

ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання

Ретельна багаторічна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС застати Ізраїль зненацька своєю атакою. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до ХАМАС.

Зазначається, що терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.

«ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою. ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції», – каже джерело.

У рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання. – «Ізраїль, звичайно, його бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації».

ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що його більше турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні нової війни.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАС. – «Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт».

Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань.

Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив агентству Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє «велику відповідальність».

Раніше повідомлялося, що за ніч 9 жовтня винищувачі, гелікоптери та артилерія ізраїльської армії вразили понад 500 військових цілей ХАМАСу та «Ісламського джихаду» в Секторі Гази.

Також уночі відбулися атаки на командні центри. Постраждали сім командних центрів ХАМАС та командний центр Ісламського джихаду.

Теги: Ізраїль Сектор Газа війна

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