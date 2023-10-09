ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters

ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання

Ретельна багаторічна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС застати Ізраїль зненацька своєю атакою. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до ХАМАС.

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Зазначається, що терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.

«ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою. ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції», – каже джерело.

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У рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання. – «Ізраїль, звичайно, його бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації».

ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що його більше турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні нової війни.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАС. – «Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт».

Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань.

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Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив агентству Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє «велику відповідальність».

Раніше повідомлялося, що за ніч 9 жовтня винищувачі, гелікоптери та артилерія ізраїльської армії вразили понад 500 військових цілей ХАМАСу та «Ісламського джихаду» в Секторі Гази.

Також уночі відбулися атаки на командні центри. Постраждали сім командних центрів ХАМАС та командний центр Ісламського джихаду.