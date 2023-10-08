Київ підтримав Ізраїль вуличною інсталяцією

Із 20:00 півгодини на понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях столиці транслювали прапор держави Ізраїль

Прапор Ізраїлю транслювали на 350 цифрових екранах

Із 20:00 півгодини на понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях столиці транслювали прапор держави Ізраїль. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну», – пояснив акцію Кличко.

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Раніше Кличко повідомляв, що міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю.

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Нагадаємо, Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.