Японія запровадила нову програму для переселенців із України

Нова програма Японії запрацювала з 1 грудня, насамперед для людей з України

Переселенці, які скористаються новою програмою, можуть ходити на уроки японської мови та курси адаптації життя в Японії

Японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця. Про це повідомляє NHK.

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Повідомляється, що тепер такі громадяни будуть визнані прирівняними до біженців. Програма запрацювала з 1 грудня, як повідомляється насамперед для людей з України.

За бажанням переселенці, які скористаються новою програмою, можуть ходити на уроки японської мови, а також курси адаптації життя в Японії. Іноземці матимуть право на належну за законом фінансову підтримку.

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Як заявили в Агентстві імміграційних служб, уряд Японії зробить усе можливе, щоб реалізовувати програму та забезпечити відповідну допомогу тим, хто підпадає під критерії людей, які залишили свої будинки через війну.

Раніше повідомлялося, що Японія змінить програму підтримки біженців із України. Урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів, закінчиться у листопаді. Японська влада зазначила, що уже у грудні буде запущено нову програму підтримки українців, яка суттєво відрізнятиметься від попередньої.

За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в Японії перебував 2091 евакуйований українець, з яких 1931 проживає в Японії за візою «для певної діяльності» протягом одного року. Дозвіл на їхнє перебування в Японії надавався міністром юстиції.