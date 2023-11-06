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Голова МЗС Австрії налякав наслідками міграції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова МЗС Австрії налякав наслідками міграції
Австрія закликає проводити країни ЄС проводити жорсткішу політику щодо незаконної міграції
фото із відкритих джерел

Очільник МЗС Австрії Олександр Шалленберг наполягає, що Європі потрібний гідний захист зовнішніх кордонів

Австрія зазнає найбільшого тиску міграції на душу населення в континентальній Європі, вважає міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг. Про це пише Aussiedlerbote.

Шалленберг попередив, що через міграційну ситуацію можуть серйозно постраждати уряди багатьох країн Європи. «Зрозуміло одне: тиск міграції найближчими роками не зменшиться. Міграція – це проблема, яка може спричинити крах уряду. Німеччині давно настав час обговорити заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією», – додав він.

Найбільша проблема, на думку високопоставленого дипломата, недостатня кількість повернень тих, хто має залишити країну Євросоюзу. «Проблема депортації – це «ахіллесова п'ята Європи» всієї системи надання притулку та міграції», –  сказав Шалленберг. «Якщо нам не вдасться депортувати людей, які не мають права на проживання в ЄС, система буде абсурдом».

Тому Шалленберг закликає ЄС чинити значно більший тиск на країни походження: «Ми маємо навчитися нарешті використовувати наші важелі впливу. Це означає, що ми маємо поставити під сумнів митні преференції ЄС чи спрощення візового режиму, а також скоригувати допомогу з метою розвитку для країн, які не співпрацюють із нами щодо репатріації. Але це ще не все: насамперед нам потрібний гідний захист зовнішніх кордонів».

До слова, уряди скандинавських країн мають намір посилити співпрацю у поверненні мігрантів, які не мають законного права на проживання в регіоні. Міністри Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії домовилися посилити співпрацю між дипломатичним персоналом, відповідальним за повернення мігрантів з відповідних скандинавських країн до країн їхнього походження. 

Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Норвегія та Швеція створили альянс для полегшення депортації мігрантів, які прибули нелегально. Таким чином країни продовжують боротьбу з нелегальною міграцією – на зустрічі в Копенгагені міністри відповідних країн домовилися про спільні депортаційні рейси та програми повернення. 

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Теги: міністр населення Австрія мігранти трудові мігранти закон біженці депортація

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