Голова МЗС Австрії налякав наслідками міграції
Очільник МЗС Австрії Олександр Шалленберг наполягає, що Європі потрібний гідний захист зовнішніх кордонів
Австрія зазнає найбільшого тиску міграції на душу населення в континентальній Європі, вважає міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг. Про це пише Aussiedlerbote.
Шалленберг попередив, що через міграційну ситуацію можуть серйозно постраждати уряди багатьох країн Європи. «Зрозуміло одне: тиск міграції найближчими роками не зменшиться. Міграція – це проблема, яка може спричинити крах уряду. Німеччині давно настав час обговорити заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією», – додав він.
Найбільша проблема, на думку високопоставленого дипломата, недостатня кількість повернень тих, хто має залишити країну Євросоюзу. «Проблема депортації – це «ахіллесова п'ята Європи» всієї системи надання притулку та міграції», – сказав Шалленберг. «Якщо нам не вдасться депортувати людей, які не мають права на проживання в ЄС, система буде абсурдом».
Тому Шалленберг закликає ЄС чинити значно більший тиск на країни походження: «Ми маємо навчитися нарешті використовувати наші важелі впливу. Це означає, що ми маємо поставити під сумнів митні преференції ЄС чи спрощення візового режиму, а також скоригувати допомогу з метою розвитку для країн, які не співпрацюють із нами щодо репатріації. Але це ще не все: насамперед нам потрібний гідний захист зовнішніх кордонів».
До слова, уряди скандинавських країн мають намір посилити співпрацю у поверненні мігрантів, які не мають законного права на проживання в регіоні. Міністри Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії домовилися посилити співпрацю між дипломатичним персоналом, відповідальним за повернення мігрантів з відповідних скандинавських країн до країн їхнього походження.
Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Норвегія та Швеція створили альянс для полегшення депортації мігрантів, які прибули нелегально. Таким чином країни продовжують боротьбу з нелегальною міграцією – на зустрічі в Копенгагені міністри відповідних країн домовилися про спільні депортаційні рейси та програми повернення.
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