Японія змінює умови підтримки біженців з України

Українці матимуть ширші можливості для життя та працевлаштування у Японії

У грудні для українців запрацює нова програма підтримки

Японія припинить програму підтримки біженців із України, повідомляє телеканал NHK. Японська влада зазначила, що уже у грудні буде запущено нову програму підтримки українців, яка суттєво відрізнятиметься від попередньої.

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Зокрема, імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема з України, матимуть право на набуття статусу довгострокового резидента з робочою візою.

«Японський уряд припиняє програму, оскільки в грудні буде запущено нову систему відповідно до переглянутого закону про імміграцію», – йдеться в повідомленні.

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Агентство імміграції Японії заявляє, що зосередиться на допомозі евакуйованим з України влаштуватися в Японії за новою системою. Таким чином українці матимуть ширший доступ до працевлаштування та безкоштовних уроків японської мови.

Японія розпочала програму у квітні минулого року як екстрений захід після вторгнення Росії в Україну. Японський уряд забезпечує місця на комерційних рейсах із Польщі раз на тиждень для евакуйованих з України та несе за них витрати.

Як пише видання, ще одним фактором припинення підтримки подорожей є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, нещодавно зменшилася приблизно до однієї особи на авіарейс з Польщі до Японії. Понад 270 осіб з України за останній рік скористалися програмою для проживання у Японії.

Раніше стало відомо, що зміни до закону про імміграцію були розроблені Японією, щоб допомогти отримати дозвіл на проживання особам із зон конфлікту, обставини яких не відповідають вимогам дозволу для біженців.

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За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в Японії перебував 2091 евакуйований українець, з яких 1931 проживає в Японії за візою «для певної діяльності» протягом одного року. Дозвіл на їхнє перебування в Японії надавався міністром юстиції.

Японія є підписантом Конвенції ООН про біженців 1951 року, яка зобов'язує країни-члени надавати їм захист, проте евакуйовані з України та інших країн зі схожими обставинами не відповідають опису біженців, зазначеному в Конвенції.

Раніше повідомлялося, що в Ірландія задумалась про відміну пільг для українських біженців. Влада країни хоче зобов'язати їх оплачувати своє проживання самостійно. Захід спрямований на уповільнення припливу біженців через брак житла для них і може бути введений до кінця поточного року. Крім того, ірландський уряд має намір переглянути питання із посібниками для біженців, щоб стимулювати їх до пошуку роботи. Прем'єр-міністра республіки Лео Варадкара зауважив, що Кабмін спиратиметься на досвід інших країн, які не надають громадянам України права безстрокового безкоштовного проживання.