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Японія змінює умови підтримки біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія змінює умови підтримки біженців з України
Українці матимуть ширші можливості для життя та працевлаштування у Японії
фото: nippon

У грудні для українців запрацює нова програма підтримки

Японія припинить програму підтримки біженців із України, повідомляє телеканал NHK. Японська влада зазначила, що уже у грудні буде запущено нову програму підтримки українців, яка суттєво відрізнятиметься від попередньої.

Зокрема, імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема з України, матимуть право на набуття статусу довгострокового резидента з робочою візою.

«Японський уряд припиняє програму, оскільки в грудні буде запущено нову систему відповідно до переглянутого закону про імміграцію»,  – йдеться в повідомленні.

Агентство імміграції Японії заявляє, що зосередиться на допомозі евакуйованим з України влаштуватися в Японії за новою системою.  Таким чином українці матимуть ширший доступ до працевлаштування та безкоштовних уроків японської мови.

Японія розпочала програму у квітні минулого року як екстрений захід після вторгнення Росії в Україну. Японський уряд забезпечує місця на комерційних рейсах із Польщі раз на тиждень для евакуйованих з України та несе за них витрати. 

Як пише видання, ще одним фактором припинення підтримки подорожей є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, нещодавно зменшилася приблизно до однієї особи на авіарейс з Польщі до Японії. Понад 270 осіб з України за останній рік скористалися програмою для проживання у Японії.

Раніше стало відомо, що зміни до закону про імміграцію були розроблені Японією, щоб допомогти отримати дозвіл на проживання особам із зон конфлікту, обставини яких не відповідають вимогам дозволу для біженців.

За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в Японії перебував 2091 евакуйований українець, з яких 1931 проживає в Японії за візою «для певної діяльності» протягом одного року. Дозвіл на їхнє перебування в Японії надавався міністром юстиції.

Японія є підписантом Конвенції ООН про біженців 1951 року, яка зобов'язує країни-члени надавати їм захист, проте евакуйовані з України та інших країн зі схожими обставинами не відповідають опису біженців, зазначеному в Конвенції.

Раніше повідомлялося, що в Ірландія задумалась про відміну пільг для українських біженців. Влада країни хоче зобов'язати їх оплачувати своє проживання самостійно. Захід спрямований на уповільнення припливу біженців через брак житла для них і може бути введений до кінця поточного року. Крім того, ірландський уряд має намір переглянути питання із посібниками для біженців, щоб стимулювати їх до пошуку роботи. Прем'єр-міністра республіки Лео Варадкара зауважив, що Кабмін спиратиметься на досвід інших країн, які не надають громадянам України права безстрокового безкоштовного проживання.

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Теги: Японія мова іноземці українці житло робота влада авіарейс біженці

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