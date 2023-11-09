Як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії: роз'яснення

Декілька ефективних порад, як знайти лікаря у Чехії

Українські біженці у Чехії часто стикаються із перешкодами в отриманні медичної допомоги. Про те, як потрапити до лікаря чи знайти медичні препарати, пише proukrainu.

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У статті йдеться, що іноді прийому спеціаліста доводиться чекати місяцями, а спеціалісти, які приймають без направлення, вимагають його в українців. Крім того, перешкоджає спілкуванню з лікарем незнання чеської мови, оскільки важко пояснити симптоми та зрозуміти рекомендації.

Декілька способів, як знайти лікаря в Чехії:

Znamý lekař – популярний ресурс для пошуку лікарів різних спеціальностей поблизу свого місця проживання. У їх профілях вказані умови роботи та відгуки пацієнтів.

Чеський сайт uLékaře.cz зробив українську версію – на ньому можна отримати безкоштовну консультацію та записатися до лікаря по всій країні.

У страховій компанії, наприклад, VZP, можна отримати список лікарів, що набирають пацієнтів неподалік місця проживання біженця.

Медичні заклади зазвичай мають сайти чи сторінки у соціальних мережах. За ними варто стежити – там повідомляють, якщо відкриваються нові кабінети чи звільняються місця.

Перелік спеціалістів у Чехії, до яких можна звертатися напряму без направлення:

стоматолог;

гінеколог;

дерматолог;

ЛОР;

кардіолог;

невролог;

офтальмолог;

хірург.

До спеціалістів рекомендується звертатися поблизу місця проживання, однак можна обрати будь-який медичний заклад. Якщо лікар приймає в іншому районі, потрібно уточнити, чи приймає він пацієнтів з інших районів чи міст.

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Нагадаємо, у 2025 році закінчиться тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі. Міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан заявив, що українців не будуть просити виїхати з країні після його закінчення.