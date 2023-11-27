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Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
У місті Ясси неподалік від кордону з Україною відзначають, що відтік українських біженців зростає напередодні зими
фото з відкритих джерел

Українські учні не розуміють румунської мови, але програму для них не адаптують і на уроках їм ніхто не допомагає

Українські біженці від осені все більше виїжджають із Румунії та повертаються до України. Про це пише newspascani.com.

Днями група українських біженців мітингували перед Міністерством фінансів Румунії зі скаргами на затримки соціальних виплат із червня. Якщо до травня гроші за розміщення та харчування нараховувалися власникам житла, то відтоді – напряму українським біженцям. Але за умови, що вони шукають роботу та реєструють дітей до румунських шкіл.

Біженці також скаржилися на ставлення до дітей у школах. Українські учні не розуміють румунської мови, але програму для них не адаптують і на уроках їм ніхто не допомагає.

Водночас у місті Ясси неподалік від кордону з Україною відзначають, що відтік українських біженців зростає напередодні зими. Зокрема, у червні в школи міста були зараховані 210 українців, що було однієї з умов отримання виплат 2000 леїв на місяць (402 євро). На початку листопада кількість українських дітей складала 96 осіб.

Діти, які знають румунську мову, відвідують уроки. Але багато сімей виїхали до України, бо у їхній школі повернулися до очного навчання.

За інформацією громадських організацій, у Румунії залишаються ті сім'ї, які вже адаптувалися у країні. Але багато людей поїхали через те, що не справилися із фінансовими проблемами.

«Багато хто виїхав через дорожнечу рахунків, а через наближенням холодів ці витрати тільки зростають. В Україні у них ще є родичі, у яких можна жити, а тут треба платити за комунальні послуги, оренду та їжу, як будь-якому румунському орендарю», – пояснив представник місцевого осередку Карітас Раду Гузум.

Координатор Соціального центру для сімей з України Лучіан Григореску розповів, що в Яссах залишилася частина біженців, якими опікується організація, але решта повернулися в Україну – як через брак грошей, так і через страх за освіту дітей.

Тим часом, потік українських біженців залишається помірним та стабільним у Латвії, і в середньому щомісяця до країнизнову прибуває 700-800 українців.

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Теги: навчання послуги харчування біженці Румунія

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