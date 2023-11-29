Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є вийнятки

У Саксонії даватимуть право на проживання біженцям, які мають трудовий договір і житло, яке вони знайдуть самі

Регіонів Німеччини, куди українські біженці можуть вирушити, щоб попросити прихисток, стає все менше. У Саксонії заявили про перевищення квоти з прийому українців. Винятки зроблять лише для тих, хто матиме роботу чи житло. Про це пише MDR.

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Як пише видання, новоприбулих біженців з України більше не будуть приймати в Саксонії, а перенаправлятимуть до інших федеральних земель. За словами керівництва федеральної землі Саксонія, вони уже виконали свою квоту з прийому. Станом на 24 листопада, за даними влади, Саксонія прийняла з України на 289 осіб більше, ніж мала прийняти відповідно до загальнонаціональної розподільчої квоти. Всього в штаті перебуває майже 60 тис. біженців із України.

Новоприбулі біженці автоматично потрапляють до федеральних земель, які прийняли менше середньої кількості людей. Розподіл між землями покликаний запобігти перевантаженню шкіл, дитсадків, медичних закладів і житла. За даними чиновників, Саксонія неодноразово приймала більше українців, ніж це було передбачено квотою.

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Жоден із трьох таборів первинного прийому українців у Саксонії (Меране, Дрезден, Лейпциг) зараз не приймає нових людей. В окрузі Баутцен оголовили, що імміграційна служба реєструватиме лише тих українців, чия сім’я першого ступеня (батько, мати, діти) вже прийнята або зареєстрована в регіоні.

Приймуть також українців, які мають і трудовий договір, і житло, яке вони знайдуть самі. «Квартира повинна бути підтверджена договором оренди або актом орендодавця. У всіх інших випадках ми радимо не звертатися до імміграційної служби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд федеральної німецької землі Бранденбург хоче якнайшвидше інтегрувати біженців і знайти їм вакансії за допомогою агенцій з працевлаштування. Але для цього ще слід буде унормувати низку моментів. Про це пише Аussiedlerbote.

У Брандербургу повідомили, що у майбутньому працевлаштування на місцевому ринку праці відбуватиметься вже з нижчим рівнем володіння мовою. Міністерство праці та агенція з працевлаштування закликали наймати працівників навіть із невеликим знанням німецької мови та навчати їх паралельно з роботою. Роботодавців планується залучати до стажувань та працевлаштування, яке обкладається внесками до фонду соціального страхування. Як пише видання, влада очікує: мігранти будуть отримувати більш інтенсивну підтримку у центрах зайнятості.