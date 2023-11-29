Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є вийнятки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є вийнятки
Влада Німеччини мотивує українців шукати житло та роботу
фото із відкритих джерел

У Саксонії даватимуть право на проживання біженцям, які мають трудовий договір і житло, яке вони знайдуть самі

Регіонів Німеччини, куди українські біженці можуть вирушити, щоб попросити прихисток, стає все менше. У Саксонії заявили про перевищення квоти з прийому українців. Винятки зроблять лише для тих, хто матиме роботу чи житло. Про це пише MDR.

Як пише видання, новоприбулих біженців з України більше не будуть приймати в Саксонії, а перенаправлятимуть до інших федеральних земель. За словами керівництва федеральної землі Саксонія, вони уже виконали свою квоту з прийому. Станом на 24 листопада, за даними влади, Саксонія прийняла з України на 289 осіб більше, ніж мала прийняти відповідно до загальнонаціональної розподільчої квоти. Всього в штаті перебуває майже 60 тис. біженців із України.

Новоприбулі біженці автоматично потрапляють до федеральних земель, які прийняли менше середньої кількості людей. Розподіл між землями покликаний запобігти перевантаженню шкіл, дитсадків, медичних закладів і житла. За даними чиновників, Саксонія неодноразово приймала більше українців, ніж це було передбачено квотою.

Жоден із трьох таборів первинного прийому українців у Саксонії (Меране, Дрезден, Лейпциг) зараз не приймає нових людей. В окрузі Баутцен оголовили, що імміграційна служба реєструватиме лише тих українців, чия сім’я першого ступеня (батько, мати, діти) вже прийнята або зареєстрована в регіоні.

Приймуть також українців, які мають і трудовий договір, і житло, яке вони знайдуть самі. «Квартира повинна бути підтверджена договором оренди або актом орендодавця. У всіх інших випадках ми радимо не звертатися до імміграційної служби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд федеральної німецької землі Бранденбург хоче якнайшвидше інтегрувати біженців і знайти їм вакансії за допомогою агенцій з працевлаштування. Але для цього ще слід буде унормувати низку моментів. Про це пише Аussiedlerbote.

У Брандербургу повідомили, що у майбутньому працевлаштування на місцевому ринку праці відбуватиметься вже з нижчим рівнем володіння мовою. Міністерство праці та агенція з працевлаштування закликали наймати працівників навіть із невеликим знанням німецької мови та навчати їх паралельно з роботою. Роботодавців планується залучати до стажувань та працевлаштування, яке обкладається внесками до фонду соціального страхування. Як пише видання, влада очікує: мігранти будуть отримувати більш інтенсивну підтримку у центрах зайнятості.

Читайте також: Українці очима німців. Факти, цифри і цитати місцевих політиків та преси
Теги: мігранти українці житло квартира влада біженці страхування Дрезден батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Фаріон, якщо хочете, це та сама вакцина, яку вкололи всім потенційно хворим»
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
20 листопада, 19:27
На білорусів чекають не прості економічні часи
Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні
30 жовтня, 12:15
В Авдіївці перебуває близько півтори тисячі людей
В Авдіївці досі залишаються цивільні: Нацполіція назвала кількість
13 листопада, 22:00
Словацька Республіка продовжить фінансувати виробництво машин для розмінування Bozena IV
Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування для України
14 листопада, 22:30
Росія знайшла, чим ще можна тиснути на Європу
Незаконні мігранти – новий інструмент для Росії? Єврочиновник знайшов пояснення
31 жовтня, 14:27
ДП «Документ» обмінює та відновлює посвідчення водія у Мілані
Українці можуть обміняти чи відновити водійське посвідчення ще в одній країні
Вчора, 04:13
Рябікін заявив, що Китай якихось кроків для реалізації так званого «мирного плану» не здійснював
Посол Рябікін оцінив китайський «мирний план»
Сьогодні, 09:25
Зеленський нагадав про річницю звільнення Херсона
Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь
11 листопада, 21:09
Захоплене бойовиками судно Galaxy Leader
Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту можуть бути українці – ЗМІ
19 листопада, 18:16

Соціум

У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є вийнятки
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є вийнятки
Патріарх Кирило змусив росіян молитися на Путіна (відео)
Патріарх Кирило змусив росіян молитися на Путіна (відео)
Під Москвою лунали вибухи через атаку дрона
Під Москвою лунали вибухи через атаку дрона
Колишній керівник «Роснафти» намагається повернути яхту з-під санкцій США
Колишній керівник «Роснафти» намагається повернути яхту з-під санкцій США
Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні
Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
48K
На Київщині прогриміли вибухи
45K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
24K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
23K
Адвокати Лабазюка поставили у суді НАБУ у незручне становище
16K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах

Новини

Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Вчора, 13:11

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua