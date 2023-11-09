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Італія переселяє мігрантів до іншої країни ЄС: ЗМІ знайшли приховані мотиви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Італія переселяє мігрантів до іншої країни ЄС: ЗМІ знайшли приховані мотиви
Еді Рама та Джорджія Мелоні ухвалили нові рішення щодо мігрантів
фото: Аgenzianova

Італія вирішила спільно із Албанією вирішити проблему незаконної міграції 

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та її албанський колега Еді Рама уклали угоду, відповідно до якої в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Керуватиме центрами італійська сторона, а розраховані вони загалом на три тисячі мігрантів. Про це пише Eurotopics.

Втім, як у італійської, так і у албанської сторін є низка додаткових політичних мотивів, вважають журналісти. Офіційно, у такий спосіб уряд Італії намагається знизити кількість мігрантів, які прибувають до країни. Біженці, які перетинають сухопутний кордон, до цих центрів перенаправлятися не будуть.

Втім, це рішення уже встигли розкритикувати місцеві ЗМІ і знайти мінуси для Італії та для репутації самої Мелоні. Невідомо ще, чи вдасться Мелоні взагалі реалізувати цей план, – сумнівається туринська газета La Stampa.

«Тепер кожен скаже, що, мовляв, Мелоні надихнулася прикладом британського прем'єра Сунака, який хотів би відправити мігрантів у Руанду. Але це лише мрії з його боку, адже за практичного здійснення своїх планів Сунак натрапив на цілу низку перешкод, починаючи з опротестувань у судовому порядку. Щось подібне цілком може очікувати і Мелоні. Але після провалу угоди з Тунісом главі італійського уряду кров із носа потрібно було знову порушити тему імміграції – і пред'явити якесь рішення. Це крок спрямований на досягнення ефекту, але за ним тепер мають бути конкретні плани щодо проектів і термінів, які поки що ледь намічені», – пише видання. 

Хоча прем'єр-міністр Еді Рама і наголосив, що Албанія дала згоду на угоду не з фінансових міркувань, він, напевно, розраховує на інші позитивні ефекти, – таке припущення висловлює міланська Corriere della Seraт: «Рама виграє від цієї угоди дуже і дуже багато – і щодо іміджу, і щодо зовнішньої та економічної політики. Італія – ​​найважливіший торговий партнер Тирани, частку бізнесу з нашими компаніями припадає 20 відсотків албанського ВВП. Йдеться про робочі місця, оплачувані послуги, а також інвестиції в інфраструктуру та енергетику. А ще річ у тому, що прем'єр-міністр Італії, яка очолює країну Великої сімки зі стабільним урядом, як повідомляється, закликала міністрів працювати на всіх рівнях для того, щоб прискорити вступ Албанії до ЄС», – зазначає видання.

Нагадаємо, італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції, пише francetvinfo. Таке рішення стало посиленням існуючої досі практики, яка дозволяла більшості людей вільно переміщатися територією країни.

Прем'єрка Мелоні оголосила у відеозверненні, що в міграційній ситуації потрібні надзвичайні заходи. Згідно з новим рішенням, нелегально прибулі розміщуються у закритих таборах. Із шести місяців – терміну, який діяв досі, їм можуть збільшити термін утримання під вартою спочатку до одного року, а згодом до вісімнадцяти місяців.

До слова, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу. Про це пише італійське інформаційне агенство ANSA.

Офіс Мелоні у своїй заяві висловив жаль щодо того, що її обманув самозванець, який видавав себе за голову Комісії Африканського Союзу. Зазначається, що інцидент відбувся 18 вересня напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

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Теги: Албанія біженці кордон послуги Італія інвестиції міністр

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