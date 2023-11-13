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Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу
Японія хоче запустити нову ракету-носій
фото: NHK

Нова японська ракета буде мати оптичний супутник, який зможе знімати зображення різних місць по всій земній кулі з висоти сотень кілометрів над Землею

Влада Японії планує 11 січня запустити ракету-носій H-2A з розвідувальним супутником, який збиратиме дані про ситуацію в КНДР. Про це повідомив телеканал NHK. Відомо, що за допомогою супутника вестиметься спостереження за діяльністю ракетних полігонів цієї країни. Також за допомогою космічного апарату збиратиметься інформація під час стихійних лих у регіоні.

7 вересня ракета-носій H2A з першим японським посадковим модулем для дослідження Місяця під назвою SLIM стартувала з космодрому Танегасіма у південно-західній префектурі Кагосіма. Запуск модуля раніше постійно відкладався через погані погодні умови.

Раніше стало відомо, що у Японії було запущено найновіший і найбільший у світі реактор термоядерного синтезу JT-60SA в Японії. Цей реактор використовує магнітні поля від надпровідних котушок для утримання іонізованого газу у вакуумній камері у формі пончика з метою стимулювання злиття ядер водню та вивільнення енергії. Машина, заввишки чотири поверхи, здатна утримувати плазму, нагріту до 200 млн градусів Цельсію, протягом приблизно 100 секунд. 

Угода, викладена в угоді між Японією та ЄС ще 2007 року, передбачала модернізацію старого японського реактора JT-60,  який працював із середини 1980-х років. Будівля JT-60 була збережена, поки реактор перебудовувався від основи догори за нерозголошену вартість.

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Теги: Японія ракета

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