Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу

Нова японська ракета буде мати оптичний супутник, який зможе знімати зображення різних місць по всій земній кулі з висоти сотень кілометрів над Землею

Влада Японії планує 11 січня запустити ракету-носій H-2A з розвідувальним супутником, який збиратиме дані про ситуацію в КНДР. Про це повідомив телеканал NHK. Відомо, що за допомогою супутника вестиметься спостереження за діяльністю ракетних полігонів цієї країни. Також за допомогою космічного апарату збиратиметься інформація під час стихійних лих у регіоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 вересня ракета-носій H2A з першим японським посадковим модулем для дослідження Місяця під назвою SLIM стартувала з космодрому Танегасіма у південно-західній префектурі Кагосіма. Запуск модуля раніше постійно відкладався через погані погодні умови.

Раніше стало відомо, що у Японії було запущено найновіший і найбільший у світі реактор термоядерного синтезу JT-60SA в Японії. Цей реактор використовує магнітні поля від надпровідних котушок для утримання іонізованого газу у вакуумній камері у формі пончика з метою стимулювання злиття ядер водню та вивільнення енергії. Машина, заввишки чотири поверхи, здатна утримувати плазму, нагріту до 200 млн градусів Цельсію, протягом приблизно 100 секунд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Угода, викладена в угоді між Японією та ЄС ще 2007 року, передбачала модернізацію старого японського реактора JT-60, який працював із середини 1980-х років. Будівля JT-60 була збережена, поки реактор перебудовувався від основи догори за нерозголошену вартість.