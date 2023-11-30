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У Нідерландах скасовано проєкт з будівництва притулку для українських біженців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Нідерландах скасовано проєкт з будівництва притулку для українських біженців
У нідерландському місті планували створити центр тимчасового розміщення українських біженців
фото з відкритих джерел

Уряд відмовив у фінансуванні проєкту, але не повідомив чому

У нідерландському місті Пюрмеренд було скасовано проєкт зі створення центру тимчасового розміщення українських біженців. Про це повідомляє суспільний мовник країни NOS.

«Нам сказали, що бізнес-кейс, який ми подали, не фінансується урядом», – розповіли в муніципалітеті. 

У центрі планували поселити від 500 до 1500 українців. Місцева влада пояснила, що відсутність коштів не дозволить розмістити таку кількість біженців на території муніципалітету.

У Пюрмеренді планували надати житло українцям на 10-15 років, однак чимало місцевих жителів виступили проти цього. 

«Наші діти не можуть отримати будинок. Деякі змушені жити з батьками до старості, для тих, хто шукає невідкладної допомоги, немає пропозицій», – сказала одна жителька міста.

Зазначається, що уряд не коментує, чому відмовив у фінансуванні. Муніципальна влада підкреслила, що здивована цим рішенням, оскільки уряд зараз навпаки закликає створювати центри для тимчасового прийому та розміщення біженців.

Як повідомлялося, у Нідерландах погрожують масовим закриттям центрів реєстрації українських біженців. До країни щодня приїжджає двісті нових шукачів притулку, для яких практично немає місць. Наприклад, зараз до центру для біженців міста Тер-Апель прибуває більше людей, ніж їх можна вмістити. У результаті людям доводиться спати на стільцях у зонах очікування.

Теги: Нідерланди житло будинок біженці

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