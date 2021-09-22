«Є Росія»: Кулеба відреагував на слова Байдена про холодну війну

Кулеба відреагував на слова Байдена про небажання починати холодну війну

Незалежно від намірів Сполучених Штатів Америки є інші країни, які можуть розв'язати «холодну» чи «гарячу» війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє телеканал «Дом».

Президент США Джо Байден під час виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН заявив, що США «не прагнуть до холодної війни або до розділеного світу». За його словами, Вашингтон і надалі підтримуватиме союзників у протистоянні економічному тиску, дезінформації та «спробам сильніших країн насильно змінити території слабших».

«Небажання розв'язувати чергову холодну війну – це дуже похвально для США, але, на жаль, є такі держави, у тому числі і Росія, які шукають свою війну», – відреагував на слова Байдена Кулеба.

«Питання не у тому, що США не будуть робити ініціативно, а у тому, щоб інші не розв'язували «холодні» та «гарячі» війни», – додав міністр.

На засіданні Генасамблеї ООН Байден також заявив, що Сполучені Штати Америки після виведення військ з Афганістану відкривають еру «безжальної дипломатії» замість «безжальної війни».

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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