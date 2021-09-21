Байден оголосив на Генасамблеї ООН початок ери «безжальної дипломатії»

За словами Байдена, Штати мають намір дивитися в майбутнє, а не «продовжувати вести війни минулого»

Сполучені Штати Америки після виведення військ з Афганістану відкривають еру «безжальної дипломатії» замість «безжальної війни». Президент Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США.

За його словами, Штати мають намір дивитися в майбутнє, а не «продовжувати вести війни минулого», оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.

«Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього», – зазначив Байден.

Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією, виході з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.

«Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії – використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захисту демократії», – додав Байден.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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