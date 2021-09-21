США не хочуть нової холодної війни – Байден

Джо Байден на Генасамблеї ООН: ми будемо разом з нашими друзями виступати проти того, що сильні країни домінують над слабкими

Штати, разом з іншими країнами, бажають боротися за рівність країн у світі

Сполучені Штати Америки планують виступати проти домінування сильніших країн над слабкими, водночас США не прагнуть нової холодної війни. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

За його словами, Штати, разом з іншими країнами, бажають боротися за рівність країн у світі.

«Ми будемо разом з нашими друзями виступати проти того, що сильні країни домінують над слабкими, купуючи їх території силою, надаючи економічний примус», – заявив президент США.

Водночас Штати не прагнуть того, аби їх тактика призвела до холодної війни.

«Але ми не прагнемо до нової холодної війни, до світу, який би був розділений на блоки», – додав Байден.

На засіданні Генасамблеї ООН Байден також заявив, що Сполучені Штати Америки після виведення військ з Афганістану відкривають еру «безжальної дипломатії» замість «безжальної війни».

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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