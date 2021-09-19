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    Байден зустрінеться із Макроном для обговорення кризи через підводні човни

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    Президенти зустрінуться для обговорення дипломатичної кризи - Байден зустрінеться із Макроном для обговорення кризи через підводні човни
    Президенти зустрінуться для обговорення дипломатичної кризи
    Фото з відкритих джерел

    Франція відкликала для консультацій своїх послів зі Сполучених Штатів і Австралії

    Президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з американським колегою Джо Байденом у зв'язку з дипломатичним кризою, викликаною розірванням договору Австралії з французькою компанією на виробництво підводних човнів. Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Аттал.

    «Президент Байден попросив переговорити з президентом Республіки. Телефонна розмова відбудеться в найближчі дні між президентом Макроном і президентом Байденом», – заявив Аттал в ефірі BFM TV.

    Альянс AUKUS був утворений 15 вересня. В його рамках Австралія буде оснащена атомними підводними човнами. Через ці угоди Австралія розірвала контракт з французькою компанією на підводні човни вартістю 66 мільярдів доларів, чим розсердила Париж.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив Австралію і США у брехні на тлі того, як офіційний Париж відкликав своїх послів у цих двох країнах для консультацій. З такою заявою міністр виступив у телеінтерв’ю в суботу.

    Як повідомлялося, минулого тижня США, Британія й Австралія оголосили про створення альянсу AUKUS, який має на меті протистояти експансії Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У цьому зв’язку Австралія розірвала понад 30-мільярдний контракт із Францією на побудову дизельних підводних човнів. Натомість Канберра уклала контракт із Вашингтоном про постачання атомних субмарин. Це викликало різку реакцію з боку офіційного Парижа на адресу Австралії й США.

    До слова, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами. Своє рішення дипломат пояснив «серйозністю заяв» Вашингтона і Канберри.

    Нагадаємо, Австралія відреагувала на відкликання посла Франції після зриву оборонної угоди.

    Теги: МЗС США Джозеф Байден міністр Австралія Франція Париж скандал Еммануель Макрон президент
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    Байден зустрінеться із Макроном для обговорення кризи через підводні човни