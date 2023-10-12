Єгипет відмовляється відкрити коридори для евакуації з Сектора Гази – Reuters

Єгипет вже давно обмежує в'їзд жителів Гази на свою територію

Влада Єгипту відмовляється відкрити коридори для цивільних біженців із Сектору Гази. При цьому уряд країни обговорив зі Сполученими Штатами та іншими державами плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через свій кордон. Про це пише Reuters із посиланням на джерело в єгипетських органах безпеки.

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Одне з джерел в єгипетських органах безпеки повідомило, що Єгипет відкинув ідею безпечних коридорів для цивільного населення, щоб захистити «право палестинців на свою справу і свою землю».

Reuters пише, що Єгипет вже давно обмежує в'їзд жителів Гази на свою територію, навіть під час найзапекліших конфліктів. Каїр, який часто виступає посередником між Ізраїлем і палестинцями, завжди наполягає на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, стверджуючи, що тільки так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.

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Раніше радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США проводять консультації з Ізраїлем і Єгиптом щодо ідеї безпечного проходу для цивільного населення з Гази, яка зазнала масованої ізраїльської атаки у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАСу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 11 жовтня заявив, що життєво важливі вантажі, включаючи паливо, їжу та воду, повинні бути допущені до Гази.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.