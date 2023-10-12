Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Єгипет відмовляється відкрити коридори для евакуації з Сектора Гази – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Єгипет відмовляється відкрити коридори для евакуації з Сектора Гази – Reuters
Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа
фото ілюстративне

Єгипет вже давно обмежує в'їзд жителів Гази на свою територію

Влада Єгипту відмовляється відкрити коридори для цивільних біженців із Сектору Гази. При цьому уряд країни обговорив зі Сполученими Штатами та іншими державами плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через свій кордон. Про це пише Reuters із посиланням на джерело в єгипетських органах безпеки.

Одне з джерел в єгипетських органах безпеки повідомило, що Єгипет відкинув ідею безпечних коридорів для цивільного населення, щоб захистити «право палестинців на свою справу і свою землю».

Reuters пише, що Єгипет вже давно обмежує в'їзд жителів Гази на свою територію, навіть під час найзапекліших конфліктів. Каїр, який часто виступає посередником між Ізраїлем і палестинцями, завжди наполягає на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, стверджуючи, що тільки так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.

Раніше радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США проводять консультації з Ізраїлем і Єгиптом щодо ідеї безпечного проходу для цивільного населення з Гази, яка зазнала масованої ізраїльської атаки у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАСу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 11 жовтня заявив, що життєво важливі вантажі, включаючи паливо, їжу та воду, повинні бути допущені до Гази.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

Читайте також: Президент Палестини планує візит у Росію
Теги: Ізраїль Палестина війна Єгипет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: кількість загиблих українців збільшилась
Сьогодні, 11:49
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Бойовики ХАМАС відрізали голови дітям – представник армії Ізраїлю
Сьогодні, 10:53
Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектора Гази під час атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою
Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази
Сьогодні, 10:20

Соціум

У Румунії знову впали уламки російського дрона
У Румунії знову впали уламки російського дрона
Єгипет відмовляється відкрити коридори для евакуації з Сектора Гази – Reuters
Єгипет відмовляється відкрити коридори для евакуації з Сектора Гази – Reuters
Танки, БМП і багато іншого. Данія та Чехія відправлять в Україну новий пакет військової допомоги
Танки, БМП і багато іншого. Данія та Чехія відправлять в Україну новий пакет військової допомоги
Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу
Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу
Бойовики ХАМАС відрізали голови дітям – представник армії Ізраїлю
Бойовики ХАМАС відрізали голови дітям – представник армії Ізраїлю
Ізраїль ударив по елітних силах ХАМАС (відео)
Ізраїль ударив по елітних силах ХАМАС (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
35K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
21K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
13K
Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту
12K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
9435
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту