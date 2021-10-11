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    ЄС запровадив санкції проти ще вісьмох росіян: список

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    Ще вісьмом росіянам заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються - ЄС запровадив санкції проти ще вісьмох росіян: список
    Ще вісьмом росіянам заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються
    фото з відкритих джерел

    Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є судді, прокурори та силовики

    Рада Європейського союзу запровадила обмежувальні заходи проти вісьмох осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Така інформація оприлюднена в понеділок на сайті Європейської Ради.

    В опублікованому списку санкцій перераховано прізвища фігурантів. У нього потрапили судді «Київського районного суду» окупованого Сімферополя Михайло Білоусов, Андрій Долгополов, «прокурор» Південного військового округу Євген Колпіков, слідчий з особливих справ першого слідчого відділу управління Слідкому в окупованому Криму і Севастополі Магомед Магомедов, начальник управління ФСБ в окупованому Криму Леонід Михайлюк, заступник голови «Центрального районного суду Сімферополя» Віктор Можелянський, суддя «Верховного суду Криму» Галина Редько та начальник головного слідчого управління Слідкому Росії в окупованому Криму і Севастополі Володимир Терентьєв.

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    Санкції передбачають обмеження поїздок, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.

    «Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя», – йдеться у повідомленні.

    Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Отже, їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

    Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську окупаацію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували та розширювали.

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    Теги: ЄС Крим Росія окупанти анексія ФСБ санкції суддя окуповані території
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    ЄС запровадив санкції проти ще вісьмох росіян: список