Колаборанти втратять державні нагороди: у Раді зареєстровано новий законопроєкт

Співавторами проєкту закону стали 40 нардепів від усіх фракцій Ради, крім представників ОПЗЖ

В Україні планують позбавити державних нагород осіб, які публічно підтримали окупацію Криму та виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України і популяризують керівництво держави-агресора. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Ініціатором законопроєкту №6163 виступив нардеп від об'єднання «Справедливість» Роман Лозинський, а співавторами стали 40 нардепів від усіх фракцій Верховної Ради ІХ скликання, крім представників ОПЗЖ.

Рух «Чесно» до 30-річчя відновлення незалежності України опублікував матеріал «Українська незалежність і кримські мажоритарники у Верховній Раді», в якому, серед іншого, йшлося і про те, що нардепи від Криму, які після окупації Кримського півострова стали російськими колаборантами, досі мають українські державні нагороди, наприклад, звання Героя України. Після публікації «Чесно» звернувся до профільного комітету з вимогою ініціювати позбавлення таких осіб держнагород.

У пояснювальній записці, яку рух отримав від авторів законопроєкту, зазначається, що за чинним законодавством позбавити державних нагород практично неможливо. Тому нардепи ініціювали зміни до законодавства, які дозволять відновити справедливість і здоровий глузд у часи війни з Росією.

У законодавчій ініціативі автори пропонують механізм, який дозволить практично реалізувати положення, передбачені законом України «Про санкції». Згідно зі змінами до законодавства, Верховна Рада та РНБО отримують право вносити на розгляд президента обґрунтоване подання про позбавлення державної нагороди виключно у випадках, коли нагороджений вчинив дії, спрямовані на:

популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та її посадових осіб,

виправдання, визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії проти України, анексії території України державою-агресором, порушення територіальної цілісності, суверенітету України

або у разі, якщо правоохоронні органи встановили зв’язки нагородженого з окупаційними силами та/або окупаційними адміністраціями держави-агресора.

Остаточне рішення щодо позбавлення нагород ухвалює президент України. У разі, якщо особа, позбавлена нагороди, вважає таке рішення помилковим, вона має право на поновлення у правах на державні нагороди у порядку, передбаченому ст. 17 закону України «Про державні нагороди України».

Зазначимо, що у VІІ та VІІІ скликаннях Верховної Ради були подібні ініціативи щодо врегулювання питання позбавлення державних нагород, але їх не реалізували.

Раніше «Главком» писав, що в окупованому Криму колишні українські чиновники, а нині колаборанти досі мають найвищі державні нагороди. Позбавити нагороди Герой України людину, яка працює проти Української держави, наразі практично неможливо.