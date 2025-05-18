Євробачення-2025: виступи всіх фіналістів
Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні»
О 22:00 розпочався фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. У фіналі беруть участь представники 26 країн.
Як відомо, Україна також отримала путівку до фіналу у першому півфіналі. Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.
У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.
«Главком» публікує виступи всіх країн.
Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise
Литва: Katarsis – Tavo Akys
Іспанія: Melody – ESA DIVA
Україна: Ziferblat – Bird of Pray
Велика Британія: Remember Monday – What The Hell Just Happened?
Австрія: JJ – Wasted Love
Ісландія: VÆB – RÓA
Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
Нідерланди: Claude – C’est La Vie
Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME
Італія: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro
Польща: Justyna Steczkowska – GAJA
Німеччина: Abor & Tynna – Baller
Греція: Klavdia – Asteromáta
Вірменія: PARG – SURVIVOR
Швейцарія: Zoë Më – Voyage
Мальта: Miriana Conte – SERVING
Португалія: NAPA – Deslocado
Данія: Sissal – Hallucination
Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
Франція: Louane – Maman
Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia
Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
У швейцарському місті Базель триває фінал пісенного конкурсу Євробачення. Українці вже виступили у фіналі та поділились своїми враженнями, передає «Главком».
Як відомо, Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.
Після виступу Ziferblat подякував українцям за підтримку.
«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.
Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».
Окрім цього, вже традиційно шоу розпочалося з параду прапорів, під час якого всі учасники конкурсу вийшли на сцену зі своїми національними стягами.
Україна була серед перших, хто пройшов сценою під гучні оплески залу. Гурт Ziferblat, що представляє країну з піснею Bird of Pray, вийшов сьомим на сцену.
У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.
Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).
А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.
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