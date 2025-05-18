Євробачення-2025: виступи всіх фіналістів

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні»

О 22:00 розпочався фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. У фіналі беруть участь представники 26 країн.

Як відомо, Україна також отримала путівку до фіналу у першому півфіналі. Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

«Главком» публікує виступи всіх країн.

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Литва: Katarsis – Tavo Akys

Іспанія: Melody – ESA DIVA

Україна: Ziferblat – Bird of Pray

Велика Британія: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Австрія: JJ – Wasted Love

Ісландія: VÆB – RÓA

Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Нідерланди: Claude – C’est La Vie

Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME

Італія: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Польща: Justyna Steczkowska – GAJA

Німеччина: Abor & Tynna – Baller

Греція: Klavdia – Asteromáta

Вірменія: PARG – SURVIVOR

Швейцарія: Zoë Më – Voyage

Мальта: Miriana Conte – SERVING

Португалія: NAPA – Deslocado

Данія: Sissal – Hallucination

Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

Франція: Louane – Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

У швейцарському місті Базель триває фінал пісенного конкурсу Євробачення. Українці вже виступили у фіналі та поділились своїми враженнями, передає «Главком».

Як відомо, Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.

Після виступу Ziferblat подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Окрім цього, вже традиційно шоу розпочалося з параду прапорів, під час якого всі учасники конкурсу вийшли на сцену зі своїми національними стягами.

Україна була серед перших, хто пройшов сценою під гучні оплески залу. Гурт Ziferblat, що представляє країну з піснею Bird of Pray, вийшов сьомим на сцену.

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.