Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Євробачення-2025: виступи всіх фіналістів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Євробачення-2025: виступи всіх фіналістів
фото: Sarah Louise Bennett Alma Bengtsson/EBU Corinne Cumming/EBU.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні»

О 22:00 розпочався фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. У фіналі беруть участь представники 26 країн. 

Як відомо, Україна також отримала путівку до фіналу у першому півфіналі.  Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

«Главком» публікує виступи всіх країн.

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Литва: Katarsis – Tavo Akys

Іспанія: Melody – ESA DIVA

Україна: Ziferblat – Bird of Pray

Велика Британія: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Австрія: JJ – Wasted Love

Ісландія: VÆB – RÓA

Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Нідерланди: Claude – C’est La Vie

Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME

Італія: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Польща: Justyna Steczkowska – GAJA

Німеччина: Abor & Tynna – Baller

Греція: Klavdia – Asteromáta

Вірменія: PARG – SURVIVOR

Швейцарія: Zoë Më – Voyage

Мальта: Miriana Conte – SERVING

Португалія: NAPA – Deslocado

Данія: Sissal – Hallucination

Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

Франція: Louane – Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

У швейцарському місті Базель триває фінал пісенного конкурсу Євробачення. Українці вже виступили у фіналі та поділились своїми враженнями, передає «Главком».

Як відомо, Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.

Після виступу Ziferblat  подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Окрім цього, вже традиційно шоу розпочалося з параду прапорів, під час якого всі учасники конкурсу вийшли на сцену зі своїми національними стягами.

Україна була серед перших, хто пройшов сценою під гучні оплески залу. Гурт Ziferblat, що представляє країну з піснею Bird of Pray, вийшов сьомим на сцену.

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Читайте також:

Теги: конкурс Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Jerry Heil: Я виступатиму на Євробаченні цього року також. Побачимось, діви!
«Побачимось, діви!». Jerry Heil анонсувала свою участь у Євробаченні-2025
5 травня, 13:09
Ziferblat представить Україну у півфіналі Євробачення-2025
Євробачення-2025: що символізують костюми Ziferblat, які розкритикувала мережа
6 травня, 20:05
На сайті Кабінету Міністрів України з'явилася петиція з вимогою звільнення з посади Віктора Ляшка
«У нас демократична країна». Ляшко відреагував на петицію про свою відставку
30 квiтня, 15:01
Україна зберігає статус країни, яка в усі роки участі проходить до фіналу
Україна пройшла у фінал Євробачення-2025
14 травня, 00:25
Стартував фінал Євробачення-2025
Фінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція
Вчора, 22:00
Стартував фінал Євробачення
Лінії для голосування у фіналі Євробачення-2025 відкрито: як проголосувати за Україну
Вчора, 22:21
Українці поділились враженнями після виступу у фіналі Євробачення
Гурт Ziferblat поділився першими враженнями після виступу у фіналі Євробачення-2025
Сьогодні, 00:25
Під час відкриття Євробачення група пропалестинських активістів із палестинськими прапорами та вимогами виключити Ізраїль з участі у Євробаченні
Євробачення-2025. Ізраїльська делегація заявила про погрози: залучено поліцію
12 травня, 13:59
Гурт Ziferblat пройшов у фінал Євробачення-2025
Євробачення-2025. Стало відомо, в якій частині фіналу виступить Ziferblat
14 травня, 13:14

Соціум

Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025
Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025
Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)
Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)
Євробачення-2025: виступи всіх фіналістів
Євробачення-2025: виступи всіх фіналістів
Гурт Ziferblat поділився першими враженнями після виступу у фіналі Євробачення-2025
Гурт Ziferblat поділився першими враженнями після виступу у фіналі Євробачення-2025
Україна виступила на сцені Євробачення-2025 (відео)
Україна виступила на сцені Євробачення-2025 (відео)
Лінії для голосування у фіналі Євробачення-2025 відкрито: як проголосувати за Україну
Лінії для голосування у фіналі Євробачення-2025 відкрито: як проголосувати за Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
82K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
75K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
38K
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
15K
На Прикарпатті затримано високопосадовця, який торгував інформацією з закритих реєстрів

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:02
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua